串聯歐亞三大經濟圈　多重資產靈活配置

儘管市場普遍對於2017年全球經濟展望樂觀，然而市場變數仍不在少數，市場高波動在所難免。富邦投信建議應以多重配置的投資理念，建構兼顧收益與風險的最適投資組合，4月10日起即將募集國內第一檔多重資產型基金「富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」，該基金將運用多重資產、多重區域、多重顧問等投資策略，為投資人全方位掌握2017年不容錯過的歐亞絲路明日之星。

富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人謝秀瑛表示，所謂多重資產即是善用股票、債券、REITs等多重化資產，掌握不同資產的投資特性，任何一資產種類不得超過基金淨資產價值的70%即可，投資操作相對靈活；多重區域則是聚焦歐亞絲路，涵蓋成熟國家及新興市場，運用多區域配置，降低單一市場衝擊；多重顧問即結合雙重顧問BOCHK及KOTAK投資團隊，研究資源深廣，投資經驗豐沛。

此外，富邦投信投資研究團隊也獨家研發了GRI風險指標（Global Risk Indicator），目的就是紀律性的進行全球總體風險控管，強化機動資產配置，並作為調配投資組合決策的輔助訊號，綜合信用、匯率、利率、股票以及商品五大市場投資情緒指標，藉以判斷目前市場投資情緒是否轉為風險趨避，可達到投資組合的下檔風險保護之控管目的。當GRI出現警示時，投資團隊將立即大幅降低風險性資產比重，轉往低風險性資產，也會依當時經濟體狀況，研判風險大小與延續期間，必要時將進行極端型資產配置。這個指標過去多次成功在MSCI全球指數大幅下跌前出現警示。