財金智慧從小扎根　集中所與FINLEA攜手送兒童節禮物

(台灣英文新聞 / 財經組綜合報導)「2017財金生活教育扎根計畫」日前於平溪國小宣布起跑！由財金智慧教育推廣協會（FINLEA）與臺灣集中保管結算所（TDCC）共同主辦「2017財金生活教育扎根計畫」，包括「小學生理財競賽」、「小豆子來學校」、「小小創業家營隊」三項活動，要建立全台小學生金錢價值觀與責任感，培養小朋友自力達成目標的能力，是為小朋友量身訂做的兒童節禮物。

「小學生理財競賽」線上活動總獎金32萬元，即日起至5月20日止，透過網路即可報名參加；「小豆子來學校」由動畫主角「小豆子」化身大型人偶前進校園與小朋友互動問答、傳遞財金知識；「小小創業家營隊」將在台東舉辦6場暑期營隊，鼓勵資源相對稀少的台東孩子盡情探索、勇敢追夢。

臺灣集中保管結算所總經理孟慶蒞說：「集保結算所推動金融教育不遺餘力，除了主辦『大專生金融就業公益專班』幫大專生翻轉人生，2016年首度與FINLEA合作財金生活教育扎根計畫，有近5,000名國小學生受惠。孩子運用財金技能、自己動手解決問題，帶走終身可用的能力。『給孩子魚吃，不如教他釣魚』，2017持續推廣本計畫，是集保結算所與FINLEA一起為台灣未來主人翁，精心打造的兒童節禮物。」

平溪國小校長陳月滿說：「錢與孩子的生活息息相關，及早讓孩子養成正確金錢觀很重要。」

財金智慧教育推廣協會理事長薛明玲說：「根據協會2015年親子理財大調查，96%父母認為理財重要，卻有四成家庭沒有教孩子理財，沒有教的主因是『小孩年紀還太小』。但英國劍橋大學大衛・韋伯特博士（Dr. David Whitebread）與蘇・賓漢博士（Dr. Sue Bingham）的研究指出，大部份孩子7歲就已經形成金錢價值觀和習慣，因此財金教育不能等、要從小開始！感謝臺灣集中保管結算所鼎力支持，共同促成2017財金生活教育扎根計畫，讓全台小學生有機會透過多元豐富的活動，動腦思考、動手實做、發揮創意，累積重要的財金智慧。」