小資金大用途 善用ETF權證投資國際主要市場

認購權證近年來已成為投資人熟悉的投資工具，由於權證屬於交易成本低且多空皆可操作的投資工具，非常受到小資族的歡迎，近兩年來除了連結個股的權證外，指數型及ETF權證更成為權證投資人的熱門投資標的，隨著ETF的交易投資金額佔台股成交金額比重逐年上揚，連結ETF的權證也成為投資人的熱門投資選擇之一。

富邦證券金融市場部副總吳仁傑表示，權證投資所需資金約為投資現貨的1至2成，無論盤勢多空皆可操作，只要選對連結標的看對方向，投資報酬率比起現股來的誘人，適合小資族小額投資為自己創造財富累積的機會。近兩年指數型及ETF權證成為權證投資人的熱門投資標的，富邦證券也規劃結合富邦投信所發行的諸多ETF為標的認購(售)權證，讓投資人多空都有選擇，在台灣就能用權證投資國際主要市場。

指數股票型證券投資信託基金(ETF)是一種在證券交易所買賣，提供投資人參與指數表現的基金，ETF基金以持有與指數相同之股票為主，分割成眾多單價較低之投資單位，發行受益憑證，具有成本低、交易便利、指數化投資的優勢，且可以輕易藉由此種投資方式，於台灣證券市場以有價證券交易的方式投資多國主要證券市場及商品市場，而現在投資ETF除了直接投資外，透過連結ETF為標的的認購(售)權證也成為另一個投資指數型商品的途徑。