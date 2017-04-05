煤炭發電不僅污染空氣 更造成初生兒體重過低

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）憂思科學家聯盟發現，在美國煤炭發電盛行的地區空氣污染相對嚴重，也導致當地初生兒平均出生體重較輕。該研究發表於《自然能源》期刊（Nature Energy）。

憂思科學家聯盟補充表示，美國大約有44%的電力是透過煤炭發電，這也是導致美國空氣污染的最主要原因之一。截至2012年，美國共有572間煤炭發電廠，煤炭從採集、運輸、儲存到燃燒的每一個過程皆在破壞環境。

煤炭發電是美國二氧化碳的主要排放來源，也是造成全球暖化的主要原因。除了排放二氧化碳以外，煤炭發電還會排放許多有毒物質到空氣中，如二氧化氮、汞、二氧化硫和其他粒狀物等。

憂思科學家聯盟 (Union of Concerned Scientists, UCS) 是美國的NGO組織，是個由科學家組成的智庫。他們的研究主軸圍繞著公眾健康安全，現在包括了核能、核武(輻射)、全球暖化、空污和糧食安全(糧食政策與基改)等。

美國賓州1979年發生三哩島(Three Mile Island)核電廠事故後，該地區改以煤炭發電取代，為了證明煤炭污染對人體健康的長期危害，研究人員針對該地區進行了長期研究。結果發現，排放煤粒會造成空氣汙染，而在污染程度最嚴重的田納西河谷區域各郡，平均新生兒體重下降了5.4%，大約是平均每位初生兒體重下降134克。以往的研究皆顯示，初生兒體重過低的話會影響其身體健康、生長、智力發育和造成神經發育等問題。

日本311福島核災後，世界各國皆對核能的發展產生了疑慮，廢核能的聲音和行動也無間斷過，為了大家的健康，更為了守護這片土地，未來如何發展綠能發電來取到傳統能源發電將是各國的一大課題。