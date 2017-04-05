反墮胎！美國將不提供資金予聯合國人口基金會

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）川普上任後，美國開始從國際事務上抽身，不太願意像以前一樣，在國際組織上貢獻大量的資金，然而，這樣的行為對一些重大議題影響甚鉅，具有爭議性的「墮胎權」也是其中之一。

現任聯合國秘書長安東尼歐·古特瑞斯(Antonio Guterres)警告，如果美國真心決定從聯合國人口基金(UNPF, United Nations Population Fund)抽走資金，將會對全世界最弱勢的家庭造成無可挽回的傷害。

從聯合國人口基金抽回的資金高達3250萬美元，是川普上任前承諾收回的第一筆對聯合國的貢獻金，而對於這樣的作為，美國自有一套說法。

國務院指出，美國獲悉聯合國人口基金的資金被用於在中國，且是用在美國無法接受的強制墮胎、非志願節育上，因此在無法接受這種做法的前提下，美國決定撤回資金，不過UNPF隨後發表言論澄清美國的「誣指」，表示這筆錢被用於在全球超過150個國家的家庭計劃，且用途並沒有違反任一條美國法規。

事實上，聯合國人口基金不只提供家庭計劃與生產相關的服務，舉凡跟安全性行為、避免危險墮胎、增進母親與胎兒健康等相關的內容，都在UNPF處理的範圍內，他們也在全世界相關觀念最為薄弱，像是伊拉克、南蘇丹、葉門等地區發起計畫，期望改善這些國家境內的問題。

由於其支持「合理墮胎」等較為先進的做法，UNPF長期為保守的共和黨所詬病。川普在今年初頒布了禁令，禁止將美國提供的資金用於資助任何鼓勵墮胎的國際組織，而事實上，從以前到現在，無論是雷根(Ronald Reagan)、老布希(George HW Bush)、還是小布希(George W Bush)等美國總統，都曾經以同樣或類似的理由拒絕向UNPF繳納款項，川普這麼做倒是不太令人感到意外。

然而，UNPF跟很多其他的聯合國機構一樣，全仰賴會員國自願貢獻資金才能運作，在2015年，它就獲得了接近9.8億美金的款項，才能組織起足夠力道的行動，來改善許多世界上的大問題，而美國身為第四大的資金貢獻者，如果決定撤回資助，勢必會對這個機構造成重大的打擊。