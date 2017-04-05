台灣3月製造業PMI指數創新高 景氣緩慢復甦

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）中華經濟研究院今（5）日公布3月製造業採購經理人指數（PMI），由2月的55.8%回升至65.2%，創下自指數創編以來、也就是2012年7月的最高點。

根據中經院調查，PMI指數連續13個月超過50%，代表屬於擴張期階段。走高主因為「新增訂單」與「生產指數」兩項指標大幅上揚，再加上2月基期低，有助於3月強勁表現。

中經院院長吳中書表示，3月製造業PMI指數大幅上揚，並不能直接解讀為景氣強力復甦，而是屬於慢慢回溫狀態。

他表示，因為製造業PMI是跟上個月比較，而2月因工作天數少、基期較低，容易影響到指數高低。並不代表景氣比過往都好。

中經院助理研究員陳馨蕙也指出，3月指數來到65.2%，只能說是擴張速度變快，廠商看好的人數變多，經濟確實持續復甦當中。

三月「非製造業經理人指數」（NMI）也攀升至55.1%，是繼2月（48.5%）後指數再度從緊縮期回升轉為擴張。

此外，台灣經濟研究院上週發佈2月製造業景氣等號，首見3年來的第一顆「綠燈」；景氣由象徵低迷的「黃藍燈」轉為景氣持平的「綠燈」，結束連4個月黃藍燈的紀錄。

台經院分析，受惠於全球景氣復甦，帶動我進出口、外銷訂單與生產指數等數據表現，再加上上個月基期較低，製造業整體景氣呈現上揚。