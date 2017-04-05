郵差跑透透「兼做長照」惹議 賀陳旦：「談不上是政策」

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合報導）交通部研擬推動郵局長照網，經由「全台走透透」的郵差，協助推動「長照最後一哩路」，引發各界質疑。部長賀陳旦回應，全案僅有初步構想，談不上政策。

中華郵政在全台1300多處郵局，觸角遍及偏鄉、山區。郵差每日送信路線固定，對村里哪幾戶有老人、大致作息都非常清楚，郵局壽險業務同仁也相對了解客戶家庭狀況。加上民眾對於郵局品牌的信任度高，交通部認為可效法日本，發展日間照護機制。主要利用郵差送信兼送餐、主動探視，結合資訊科技建立關懷、通報機制，彌補長照人力不足的問題。

另外，立委鄭運鵬也在立院交通委員會建議：「中華郵政可以利用高達六兆元的壽險儲金，採委外方式，將偏鄉郵局轉型為長照機構，提供老人日托服務。」

「郵差兼長照」構想一出，外界最關注的莫過於郵差人員負荷問題。中華郵政工會理事長鄭光明批評，郵差光是送信就忙不完了，也不一定願意加班。且長照有其專業，如果「關懷老人」變成常態業務，造成工作份量大增，郵差勢必反彈。

交通部一番美意也遭衛福部打臉。部長陳時中表示，任何社會資源挹注長照體系，衛福部都「非常歡迎」。但郵政結合長照須看服務內容為何，若直接進來照護，恐怕「不太可行」。若是老人有狀況時幫忙通報，這種附加性服務也會增加郵差工作負擔，相關配套仍須各單位研議。

面對各界批評，交通部長賀陳旦今（5）日回應，長照服務還在內部討論階段，「全案談不上政策計畫」。賀陳旦說，有些郵差送信業務減少，雖然仍有快遞服務，但將來郵務人員若需要轉型發展第二專長，結合地方推動長照是不錯的發展方向。交通部樂見郵政公司轉型，作為社會的助力。

賀陳旦指出，這絕不是讓郵差增加兼辦業務，而是讓有些辦理壽險業務的同仁，能延伸服務，活用郵局空間。他強調，未來政策若確定上路，絕對會和工會就工時、待遇詳細溝通，不會貿然增加工作量或強迫郵差進行。