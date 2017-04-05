〈時評〉川普、習近平會面的已知部分

美國總統川普預定6日在佛羅里達州的私人渡假別墅「海湖莊園」（Mar-a-Lago，又譯馬拉阿歌俱樂部）與中國國家主席習近平舉行非正式會晤，當日下午簡短會面，之後是川普與妻子梅蘭尼婭共同宴請習近平及習妻彭麗媛，7日川、習兩人一起在莊園內散步聊天，中午結束這場不到24小時的會面。

在雙方會晤前，根據各路媒體傳遞出的訊息，已經有一些已知部分。首先，這是一場非正式會晤，不會有聯合聲明，更不會有一些人怕得要死的美中第四份公報。這原本是常識，但總有一些人喜歡自己嚇自己。兩人會面過程中，與台灣直接相關者，至多只是川普重申尊重美國的「一個中國」政策。

其次，習近平很擔心這次會晤出狀況。川普不按牌理出牌天下周知，此前和川普鬧得不甚愉快的國家領導人，包含德國總理梅克爾，在兩人共同面對媒體時，川普對梅克爾「握個手吧」的詢問居然置之不理，也包含澳洲總理特恩布爾，他被川普掛了電話。正在中國內部塑造自己「偉人」形象的習近平丟不起這個臉。

習近平的擔心不是沒道理，習好酒，年前在訪問英國時表現了一次，但川普滴酒不沾。川普喜歡打高爾夫，先前在「海湖莊園」招待日本首相安倍時，兩人一起打了好幾個小時，但習近平不會打高爾夫，所以雙方幕僚安排了七日早上的散步。如此不同性格的兩個人，會在散步中冒出如何的「火花」，令人好奇。

第三，這將是一場暖身的會晤，不會產出任何驚人的結論。兩人會晤前，白宮官員在對媒體簡報時就明說，訪問只有不到24小時，要解決什麼具體問題「是不現實的」。此前媒體將美、中關係的重要問題羅列，主要包含北韓、南海及經貿問題，前兩者積重難返，經貿問題可能會有一個小小的突破口，要看習近平此行帶來如何增加美國就業人口的禮物。

因為川、習會晤可能平淡無奇，兩位夫人的出現，反而可能成為媒體報導焦點，這讓彭麗媛承擔起不小壓力。川普的妻子梅蘭尼婭比彭年輕8歲，身高180，模特兒出身，保養良好，而軍旅歌唱家出身的彭，屆時只能以氣質取勝。

第四，北韓會不會再度鬧場，讓人關切。在川習會晤前，北韓領導人金正恩又下令在5日早晨發射一枚導彈，挑釁意味很濃。北韓很早就看不慣中國在朝鮮半島的中介角色，因為每次發射導彈、核子試爆花的都是北韓的錢，獲利者卻都是中介者中國，北韓一再挑釁的目標，就是希望美國直接和北韓談判，而目前所知，北韓的第六度核試驗已經準備就緒。

再有，中國的外交手段值得注意。在全世界都搞不定川普時，中國很早就透過老掮客季辛吉中介，從川普的女婿庫許納、女兒依萬卡下手，而事後證明，川普、習近平日前通話重申「一個中國」，以及川習會的安排，都有庫許納的影子。

（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）