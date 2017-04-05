台北美福 晴山日本料理鐵板區開賣

台北美福大飯店「晴山」日本料理，廳內區分為桌席、壽司、炭火及鐵板四大料理主題，逐區開放的桌席及炭火，以無固定菜單方式，提供多款鮮食料理。於4/1起試營開賣的鐵板料理區，以鱈場蟹及本島龍蝦等海味著手，搭配美福引以為傲的牛肉，與頂級的西班牙伊比利豬等食材，由資深主廚何錦泉創意結合，以保留食材原味的料理手法，推出Prime等級沙朗牛肉卷佐剝皮辣椒或鴨肝等創意料理，提供每位八至九道的鐵板套餐。

晴山鐵板料理區擁有16人的吧檯座位，與料理檯近距離的空間規劃，讓每位賓客都能看見食材的料理過程，拉近主廚與賓客間的距離，等待美食的同時就像欣賞了一場美味的視覺饗宴。從前菜到主餐，進而到餐點尾聲的甜點，手工自製的美味，「新鮮」嚐得到。不多做花俏點綴的裝盤風格，鞏固主食材的角色，是擁有近50年廚藝經驗的何錦泉主廚的堅持。

4/1起試營運的鐵板料理，每套料理中緊接著開胃熱菜的特選海鮮料理，有龍蝦、石斑等當日嚴選海鮮，一上桌總讓人誤以為主菜，而真正的重頭戲-套餐主菜，可由賓客自選，午、晚餐期皆有本島活龍蝦、鱈場蟹腳等季節海鮮、多款PRIME等級美國牛肉、西班牙伊比利老饕豬及紐西蘭小羔羊等供選擇，飽足鮮食美饌後，是主廚自製的手工甜點，為精彩的一餐畫下句點。不定期因應時節變換的菜色內容，讓賓客們的每次用餐都有不同的驚豔享受。

喜愛搭酒的賓客，亦可由餐廳的日本酒國際唎酒師提供恰當的佐餐酒。無論是清酒或是女性最偏愛的日本氣泡酒等，為保酒質風味，均採少量進貨方式，酒款亦不定期更換，讓賓客能一處用餐、多元品嚐。4/1起曾獲米其林主廚御用酒款「釀人九平次別誂」及高級酒米釀製極品「月之輪純米大吟釀結之香」可享限時品酩六折優惠，感受純米大吟釀的餘韻繚繞，沉浸優雅清香的酒香。