《禁化武公約》約束無力？敘利亞北部遭毒氣空襲

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）敘利亞北部伊德利布省（Idlib）汗謝仁鎮（Khan Sheikhun），一個由反政府軍控制的城鎮，昨（4）日清晨遭化學武器空襲，造成上百人死傷。

《紐約時報》報導，空襲發生在清早七點前，多數人都還在睡夢之中。待救援人員趕到，發現在場不論大人小孩都出現呼氣困難、頭暈、口吐白沫等症狀。據敘利亞美國醫學會（Syrian American Medical Society，SAMS) 統計，截至今日已造成超過550人受傷，72人（包括11名兒童）死亡，死傷人數仍在持續攀升中。

美國政府直指，這場空襲即有可能運用了「沙林毒氣」，並且直言兇手是敘利亞總統阿薩德政權。面對國際壓力和國內NGO指控，敘利亞軍隊第一時間否認空襲，宣稱「絕不會使用化學武器。」

自2015年來多次支持阿薩德的俄羅斯政府亦撇清責任，他們提出了另一種說法。俄國國防部發言人Maj. Gen. Igor Konashenkov表示，當天是敘利亞戰機投擲炸彈，正好炸到了反抗軍存放有毒氣體的倉庫，引發毒氣擴散。

這場空襲恐怕使停戰遙遙無期，嚴重影響目前分別在聯合國、俄羅斯及土耳其監督下進行的雙方和談。美、英、法同聲譴責這場空襲行動，因應突如其來的人道危機，三國提案要求敘利亞政府將飛行日誌、飛行計畫、主導空襲的人員名單交與國際調查員進行調查。

聯合國安理會將於今日召開緊急會議議決此案。敘利亞內戰六年來，安理會內部對內戰的責任歸屬意見不一，成員國各自袒護兩派造成聯合國對敘利亞行動跛腳。

《紐約時報》指出，最近「氯氣」頻繁地在敘利亞北部被用做攻擊武器。但有別於氯氣消散快，造成的死傷小，這次的毒氣攻擊擴散程度廣，連位處開放空間的人們也不能倖免。

2013年8月，大馬士革近郊的烏塔區亦遭大規模化學武器轟炸，有數百人死亡、3600多人受傷。駭人的烏塔事件後，阿薩德迫於美國壓力，在俄國居中談判下同意簽署《禁止化學武器公約》（CWC），削減境內化學武器。但2014年開始的零星氯氣攻擊，以及這場沙林毒氣空襲，暗示著阿薩德並不願被條約束縛，國際對阿薩德的恣意妄為漸漸失去約束力。