4月5日台灣各報頭條搶先看

聯合報：賀陳旦新點子 郵局將轉型 郵差加入長照



聯合報5日報導，百年來專攻郵遞、儲匯業務的中華郵政，將轉型進軍長照業務。交通部長賀陳旦認為，中華郵政可盡到更多社會責任，擬以「全台走透透」的郵差關懷偏鄉獨居老人，透過送餐、主動探視等方式，建立通報機制及照護網絡，協助完成「長照的最後一哩路」。



中國時報：低薪 台灣人才外流暴增



中國時報5日報導，外國人不願到台灣就業，而台灣卻因10年實質薪資未成長，導致「台材外用」的情況愈益普遍。根據主計總處統計，10年來我國到海外就業的人口倍增，2015年已逾72萬人，其中到大陸就業占比仍居最高，達58％。



蘋果日報：男大生撞死情深姊妹 無照飆百萬重機



蘋果日報5日報導，又是溺愛縱容釀禍！新北市一名大型重型機車玩家，明知讀大學兒子無大型重型機車駕照，不僅花百萬買YAMAHA R1M夢幻重機送兒子，本周日父子倆還分騎大型重機到金山掃墓，未料兒子高速超車時，疑失控將一輛機車雙載姊妹撞飛，導致姊妹頭部皆重創慘死，肇事大學生也重傷住院，死者家屬昨說姊妹倆感情深厚，常相約種菜，並痛罵肇事者沒有一句道歉，「撞死人就跟打死狗一樣」，實在可惡。



自由時報：交部擬推長照網 找郵差當幫手



自由時報5日報導，台灣快步邁向高齡社會，交通部正規劃結合簡易壽險，由中華郵政推出長期照護的業務。交通部長賀陳旦表示：「全台有超過1300間郵局，許多偏鄉與山區都有據點，可以透過全台走透透的上萬名郵差，關懷沒人照顧或白天小孩都外出工作的老人。」