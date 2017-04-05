時代力量要清查 連震東接手「仁濟院」案 落實轉型正義

（臺灣英文新聞／台北綜合報導）立法院明週三（5日）將協商「促進正義條例草案」，時代力量黨團促藉由立法清查並返還非國民黨人和團體侵占的國產, 真正落實轉型正義的工作。時代力量黨團首先鎖定前副總統連戰的父親連震東接收仁濟院案，對此連戰辦公室則回批，時力是不實污衊。

立法院推動的促進轉型正義條例，時代力量黨團的修正動議，擬將不當侵占國家財產的調查和回復，包括返還等列入應當推動項目，盼能夠真正地去實踐轉型正義的工作。時代力量立委林昶佐指出，二戰後中華民國政府來台接收日本殖民政府的財產過程中，除國民黨和其附隨組織有侵占事實以外，也有非國民黨的人「上下其手」，其中被揭露最大的即是連震東接收仁濟院的案子。

前副總統連戰和妻子連方瑀

他表示，原本是公立機構的仁濟院，在接收後就由連震東及其他私人成員在不明不白的狀況下變成私人機構。他說：「仁濟院擁有的地產，遍布了台北的精華地段，包括台北車站附近、包括西門町附近，總財產總額在2013年的時候，那個時候登記就已經將近百億。」

前身是地方慈善機構的仁濟院，在日治時期是官方單位，直到政府遷台後，被連戰的父親連震東接收轉為私人機構，並且還擔任了仁濟院的董事長，因此被時代力量認為連家有侵占國產事實。

對此，連戰辦公室主任丁遠超呼籲時代力量不要汙衊別人，這樣是不道德的事情。

除了追討仁濟院土地外，時代力量還要檢討連戰的18%優存，及黨職併公職現象，三箭齊發以連戰家族為目標，為的就是落實轉型正義。