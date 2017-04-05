輪狀病毒口服疫苗補助 台北市即日起開跑

（臺灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）為有效降低幼兒輪狀病毒感染，減輕爸媽照護幼兒的經濟負擔，台北市即日起開辦台北市輪狀病毒疫苗補助。預估台北巿每年將有3萬名幼兒受惠。希望讓所有臺北市的幼兒除了勤洗手、環境清潔外，還能多一層來自疫苗的保護，家長們也可以節省荷包降低負擔。

台北市衛生局於4月5日輪狀病毒疫苗補助，凡是出生滿6週至24或32週(依廠牌不同)，領有臺北市第二類兒童醫療補助證（低收入戶、重大傷病、罕見疾病、特殊個案）之幼兒，依規定時間接種將全額補助，每位最高補助5,700元；領有臺北市第一及第三類兒童醫療補助證之幼兒，於規定時間內接種將定額補助每位2,100元；預估臺北巿每年將有3萬名幼兒受惠。

輪狀病毒的主要感染年齡群為5歲以下的孩童，雖然致死率低，但罹病率相當高，根據統計，台灣五歲以下孩童的急性腸胃炎有43.6%是由輪狀病毒所引起。世界衛生組織(WHO)建議預防輪狀病毒感染最好的方式就是使用口服疫苗。

輪狀病毒主要透過糞、口傳染，因此使用口服疫苗後，再加上維持好個人衛生習慣（飯前、便後應洗手，為嬰幼兒或老年人更換尿布或處理排泄物之後，以及準備餐點之前也應洗手）及注意居家環境衛生等措施來預防輪狀病毒感染。