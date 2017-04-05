習近平將訪美 北韓再射飛彈

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）在美國將薩德高空防禦飛彈(THAAD)部署到南韓後，對北韓的飛彈動向一直保持密切關注，而就在5日稍早，上個月北韓發射飛彈的緊張氣氛仍未消逝，北韓又朝日本海發射導彈，引發周邊國家關注。

這次飛彈發射的地點位在北韓咸鏡南道的城市新埔市，根據南韓國防部，飛彈大概在飛行60公里後墜入日本海，屬於北韓所宣稱的「和平導彈計畫」一部分，不過，由於明天就會是中國國家主席習近平前往美國進行訪問的日子，這次試射飛彈的時間點，似乎有點過於「巧妙」。

本次習近平訪問美國，除了打算就美國部署薩德進行討論外，另外一個很重要的內容，就是要討論中美該如何因應北韓日漸純熟的核子科技，以及次數逐漸增加的導彈試射計畫，中美兩強該如何在亞洲和平共處，與北韓問題如何解決也有相當大的關聯。

美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)指出，這是北韓又一次「中程導彈」的試射，不過在記者要求政府對這次的飛彈試射做出評論時，提勒森卻說，由於美國談北韓問題已經談夠多了，因此不對這次的試射發表意見

美軍太平洋司令部確認這次試射的應是KN-15中型導彈，負責北美本土空中防衛，由美國與加拿大軍隊共同組成的空防單位北美空防司令部(NORAD)則表示，雖然北韓有成功研製出，射程足以涵括美國本土的洲際彈道導彈，這次的飛彈試射僅是中程導彈，對美國本土的安全並不會造成任何威脅。

依然因為北韓頻繁的飛彈試射高度緊繃的鄰國，可就沒有這麼氣定神閒，畢竟上個月北韓已經從與中國毗鄰的西海衛星發射基地(Tongchang-ri)進行試射過。

日本除了密切關注北韓飛彈的動向外，也譴責北韓的行為「具有挑釁意味」，首相安倍晉三也說，導彈危機正逐漸升級，對東北亞地區局勢造成影響；南韓則搬出聯合國，指稱這除了是對聯合國赤裸裸的無視，也嚴重危害地區、國際和平與穩定。