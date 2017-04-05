體重過低或過重的初生兒 罹患代謝疾病風險較高

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國研究人員發現，胎兒出生體重偏低或偏高易患有非酒精性脂肪肝疾病（NAFLD），該研究4月發表於《美國兒科雜誌》（Journal of Pediatrics），由自美國聖地亞哥加州大學醫學院(The University of California, San Diego School of Medicine, UCSD)和美國各地臨床實驗的研究學者發現。

非酒精性脂肪肝疾病(NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease) 指的是體內脂肪肝的成因並非長期飲酒、藥物過量或不良習慣造成，大多與代謝性疾病有相關性，如肥胖、糖尿病、高血脂等。

研究指出，出生時的體重是影響小孩一生健康的重要關鍵，而胎兒的體重輕重大都和母體和子宮有相關連。在台灣初生兒出生體重標準為2500克到4000克，超過4000克即為巨大兒。過往的研究大多針對低體重胎兒易罹患第二型糖尿病、原發性高血壓、缺血性心臟病、代謝症候群等疾病，但根據美國最新研究發現，胎兒體重過低和過高，未來都會肝臟方面的疾病，而體重過重的胎兒罹患脂肪肝肝炎風險較高。

非酒精性脂肪肝疾病在歐美盛行率相當高，美國大約有3000萬的人口患有非酒精性脂肪肝疾病，其中有10%為兒童，平均確診年齡為12歲。根據研究結果，出生體重過低或過高的小孩日後罹患代謝疾病的風險較高，例如肥胖、肝臟疾病和糖尿病，因此如何有效從小預防脂肪肝為醫學上一大課題。