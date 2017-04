體重過低或過重的初生兒 罹患代謝疾病風險較高

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)美國研究人員發現,胎兒出生體重偏低或偏高易患有非酒精性脂肪肝疾病(NAFLD),該研究4月發表於《美國兒科雜誌》(Journal of Pediatrics),由自美國聖地亞哥加州大學醫學院(The University of California, San Diego School of Medicine, UCSD)和美國各地臨床實驗的研究學者發現。

非酒精性脂肪肝疾病(NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease) 指的是體內脂肪肝的成因並非長期飲酒、藥物過量或不良習慣造成,大多與代謝性疾病有相關性,如肥胖、糖尿病、高血脂等。

研究指出,出生時的體重是影響小孩一生健康的重要關鍵,而胎兒的體重輕重大都和母體和子宮有相關連。在台灣初生兒出生體重標準為2500克到4000克,超過4000克即為巨大兒。過往的研究大多針對低體重胎兒易罹患第二型糖尿病、原發性高血壓、缺血性心臟病、代謝症候群等疾病,但根據美國最新研究發現,胎兒體重過低和過高,未來都會肝臟方面的疾病,而體重過重的胎兒罹患脂肪肝肝炎風險較高。

非酒精性脂肪肝疾病在歐美盛行率相當高,美國大約有3000萬的人口患有非酒精性脂肪肝疾病,其中有10%為兒童,平均確診年齡為12歲。根據研究結果,出生體重過低或過高的小孩日後罹患代謝疾病的風險較高,例如肥胖、肝臟疾病和糖尿病,因此如何有效從小預防脂肪肝為醫學上一大課題。