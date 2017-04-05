川習會或將散步破冰　台灣議題料無意外

（中央社記者鄭崇生華盛頓4日專電）白宮資深官員今天表示，美國總統川普已重申美國的一中政策，他不預期在「川習會」上、有關台灣的議題會有讓人意外的表述出現。白宮下午舉行背景說明會，有兩位白宮國安會資深官員參與，其中一位指出，川普與中國國家主席習近平即將舉行的「川習會」，將讓兩人有機會交換意見，並以「破冰會晤」形容；官員還說，可能安排川普與習近平有機會時散步閒聊，但肯定兩人不會有正式的高爾夫球敘。



有記者問到有關台灣的議題，這位官員說，川普已重申「我們（美國）的一中政策」，這是基於美中「三個公報」及「台灣關係法」，這就是美國長期以來的政策，也是川普已重申的政策，「我不預期在這個議題上會有什麼讓人意外之處」。



關於6、7兩日的行程安排，官員指出，川普與習近平的第一次接觸其實時間僅完整一天，雙方夫人都會陪同抵達佛羅里達州，這讓彼此有正式與非正式交流、相互認識，當晚共進晚餐；隔天、也就是7日，川普與習近平才將展開一系列的會談及工作午餐。



官員還說，這是川普提出邀請與習近平在華府外會面，而馬阿拉哥俱樂部既有「南方白宮」之稱，又是川普的家，他在自己較自在的地方接待習近平，川普期望這是朝向發展美中「有建設性」及「以結果為導向」的關係的一步，希望能為兩國都帶來利益。



而雙方會談的議題，包括貿易、北韓、南海及人權，都會是焦點。



官員指出，北韓是美國當前的「緊急關切」事項，「川習會」上肯定要討論北韓問題，川普已非常清楚表達，中國得利用自身對北韓的經濟影響力來和美國協調處理朝鮮半島問題的重要性。



官員還說，北韓的9成對外貿易仍靠中國，即使常聽到北京聲稱對北韓政治影響力已減退，但貿易上，中國對北韓仍有影響力；關於南海，官員則說，預料海事議題會是「川習會」要討論的主題之一，而美國的立場就是肯定會繼續捍衛國際法所允許的公海上航行自由。

官員指出，「川習會」涉及很多議題，美國不會不切實際，但像是在美中已有的對話架構上的推動，會有些進展，另外，在某些對話架構下要達到結果也會定下期限。



還有記者問，在歐巴馬政府時、美中合作的氣候變遷議題是否還會繼續？這位官員只說，在北韓議題，美國願意和中國合作。



另一名資深官員則指出，美中兩國合計經濟體總量就占全世界4成，沒有什麼樣的關係比美中關係更重要，然而，雙邊貿易與投資應是互利互惠，但當前雙邊經濟議題的進展卻困難漸增，美國希望競爭環境對美國企業是公平的，而川普非常關切美中不平衡的經貿關係已影響美國勞工，他希望以坦率且有成效的方式，向習近平表達關切。