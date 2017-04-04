「荔枝椿象」入侵台灣　專家：全台恐已淪陷

原產於中國的外來種「荔枝椿象」10多年前入侵金門、南部後，去年台中農民首度發現，今年數量更是大幅增加，「荔枝椿象」不只會刺吸荔枝、龍眼的嫩芽，危害果樹生長和產量，還會噴出造成皮膚腐蝕的酸性臭液，嚴重危害果農、民眾安全，農試所專家黃毓斌博士研判全台恐已全部淪陷，農民則憂心此害蟲危及荔枝、龍眼產業。

原產於中國東南各省的荔枝椿象，1999年時首度在金門發現，之後蔓延到南部的高雄等地，台中荔枝、龍眼主要產區的太平、大里、霧峰，去年果農首度發現牠的蹤跡，但因資訊不足，許多果農在採收時，包括脖子、胸部和手臂都被牠尾部噴出的「臭液」噴到，出現腐蝕性的傷口，有人因未妥善治療演變成蜂窩性組織炎，讓農民聞之色變。

大里仁愛醫院皮膚科主任莊耀年表示，荔枝椿象噴出的臭液，對人體皮膚的危害和酸性化學物質類似，嚴重時可能出現潰爛的狀況，建議民眾若不小心被噴到，應立刻以大量清水沖洗，降低腐蝕性，並可就醫讓醫師評估治療方式，也建議果農作業時最好隨身攜帶清水，以備不時之需。

農試所應用動物組專家黃毓斌博士表示，目前防治方式有化學和生物防治兩種方式，其中化學的農藥防治，在若蟲階段防治效果較佳，建議在果樹開花前，先噴灑陶斯松、賽洛寧等低毒性的農藥防治，等到開花期後數量沒減少再視情況噴藥，並建議農民可在果樹基部塗抹黏膠物質，避免掉落地面的若蟲爬回樹上危害。

此外，因包括台灣欒樹等行道樹也被寄生，黃毓斌表示，荔枝椿象成蟲受到驚嚇時會噴出「臭液」防禦，建議民眾發現時可通報相關單位防治，不要刻意搖晃樹枝驚擾，至於牠的卵則沒有毒性，民眾發現時可將牠撥除並弄破，避免孵化產生危害。