全台最大 新屋葉五美公祠8千人祭祖

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）號稱清明掃墓人數全台之冠的桃園新屋葉五美公祖塔清明祭祖，4日上午約有8千名子孫齊聚祖塔，席地擺放供品，向先祖焚香祭祀，約8千支香煙裊裊，讓葉五美公祖塔上頭飄了一層濃濃香霧，足見葉五美公派下子孫的高度凝聚力。

有282年歷史的桃園新屋葉五美公祖塔清明祭祖，4日上午有近8000名派下各房子孫從海內外返回新屋，有從澳洲、巴西、美國、日本等回台，就是為了一起來參與這個盛會，對自己家族根源的認同，把「葉五美公祖塔宗祠」擠得水洩不通，場面隆重壯觀，大家也相約明年還要再一起來掃墓。

桃園市長鄭文燦到場致意表示，葉五美公祖塔的掃墓，每年清明節有近萬名葉家子孫從各地回來，甚至海外回來新屋區永興里發源地來祭祖，這代表慎終追遠、系出同根同源，是台灣一項特別、有特色的傳統。

葉春日公1735年渡海來台，在新屋區的大牛欄落腳建立起家業，他有5房子孫分別命名「大榮」、「大華」、「大富」、「大貴」、「大春」，象徵人間5大美事，後世統稱為葉五美公，子孫開枝散葉、很團結，全球各地都有葉五美公後人。

隨著五大房的後代子孫合建祠堂祭拜祖先，後來又整建成為現在的5層祖塔，使得目前安奉在祖塔內的骨灰罐達2000多罐，綿延不斷的葉氏祖孫一起在葉家祖祠上香祝禱，場面壯觀。



祭祖的宗親長輩中，除了來自台灣各地外，也有來自港澳、澳洲、巴西、美加等地的葉姓後代，雖然很多人彼此都不認識，但是很多人也透過掃墓時，連結起共同屬於葉姓的血脈。