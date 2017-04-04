〈時評〉不公年金改革應一步到位



不公不義的年金改革法案出爐，即將送到立法院審議，但因為版本眾多，意見紛歧，很可能影響到最後修法結果。然而，現在是年改的關鍵時刻，必須畢其功於一役，以免夜長夢多。



經過長達幾個月的討論，年改會的版本，陸續送到考試院、行政院參考，在兩院的院會各自審查後，都有一些修改，將送到立法院審議。立法院當中，朝野黨團的看法也不同調，一時之間，年改版本令人眼花瞭亂。



版本眾多，看似缺乏共識，卻也代表這些議題受到社會各界普遍關注，儘管不同利益當事人，都有不同的主張與看法，卻可充分運用這個態勢，合理化年金改革修法的正當性，否則，當焦點被轉移後，很可能就失去一個修法的最佳契機。



另一個潛在的變數，由於年改的版本眾多，為求法案順利過關，各方利益折衝妥協下，不排除會修出一套「四不像」的版本，如此一來，年改大計將毀於一旦。



立法院代表各種不同的聲音，年金國是會議同樣邀請各界代表、經過充分討論所提出的版本，算是社會最有共識的內容，因此，修法應以年改會的版本為主，才不會掛一漏萬。



通過年改會的版本，是民進黨政府的責任，民進黨的個別立委縱使有不同主張，應以大局為考量，避免自家人的版本打架，讓在野黨見鏠插針、有機可趁。



否則，若因此被反對年改的人士當成藉口，容易延宕修法步伐，或是為此調整了年改會版本的內容，不論是何種情況，都是年改修法過程中所不樂見。



畢竟，年改議題已紛擾台灣社會許久，此時若是不修法，台灣世代對立、階級對抗將會持續下去，又或者無法一步到位，過幾年後，又要再重新修正，種種苦楚都將重演來一遍。



年金的不公不義，到了修法決戰時刻，必須一鼓作氣，方能解決歷史共業的問題。



（作者李平華，資深媒體人）