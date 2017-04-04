俄地鐵遭自殺攻擊 凶嫌為中亞人

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述執法消息人士所透露的初步資料報導，聖彼得堡地鐵自殺引爆的凶嫌是1名23歲的中亞人。



消息人士指出，凶嫌與俄國列為非法的激進派伊斯蘭團體有關，爆炸現場發現的遺體顯示，作案手法是自殺引爆，做案當天以背包挾帶爆炸裝置進入聖彼得堡地鐵，當局已確定這名凶嫌的身分，不過要等到DNA檢驗後，才能作出最後結論。​

地鐵技術學院站（Technological Institute）今天下午的爆炸案造成11人喪生，數十人受傷，目前還沒有人出面宣稱犯案，也沒有官方證實這起事件與伊斯蘭激進分子有任何關連。​

與此同時，俄國各媒體報導，蒲亭(Vladimir Putin)總統已就此案召見安全機構官員，並到發生爆炸的地鐵站獻花致哀。

地鐵爆炸案追凶 俄對2嫌發出搜索令



俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述安全消息人士的話報導，俄國當局已針對可能涉及今天聖彼得堡地鐵爆炸案的2人發出搜索令。



這名消息人士說：「有2人因涉嫌策劃爆炸案而遭到搜尋，我們認為其中1人在地鐵車廂放置了爆炸裝置，另1人則在地鐵『革命廣場』站（Ploshchad Rveolutsii）放置1枚炸彈。」



先前其他俄國媒體報導，警方正搜尋1名監視器拍攝到的男子，此人可能涉入攻擊行動。



媒體登出的這張照片影像模糊，是1名留著鬍子、戴著黑帽的中年男子。