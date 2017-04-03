台灣越來越好玩 總統號召標籤外國朋友

總統蔡英文週一(3日)在臉書(Facebook)說，去年，來台旅客創下歷史新高的1,069 萬人次，其中東南亞旅客大幅成長。今年1月，新南向18國來台的觀光人次，也是過去4年同月成長幅度最高。台灣越來越好玩，我們歡迎更多國際友人來台灣玩；她呼籲大家「標籤你的外國朋友，來台灣找你玩」。



蔡總統透過臉書分享她對台灣觀光產業的感想以及交通部觀光局多支向菲律賓行銷台灣旅遊的影片。





她說，許多國人利用這幾天連假，到台灣各地的旅遊景點踏青觀光。觀光是我們最重視的產業之一，這一年多來我們的觀光產業的樣態也逐漸不一樣，大家會發現在西門町的量販店，出現了很多韓國遊客來採購牙膏和奶茶；在捷運上也看到許多的穆斯林旅客按圖索驥找尋穆斯林餐廳；許多旅遊景點比以往出現更多的東南亞旅客拿著自拍棒在拍照；更有許多的港澳背包客穿梭在我們的巷弄間，尋找文青打卡點。



蔡總統表示，她相信，提供更多豐富多元的旅遊樣態，是讓世界走進台灣最好的方法。她說，現在有許多年輕的國外旅客，他們是透過Instagram的熱門打卡點找尋他們感興趣的景點與美食餐廳。以台灣的數位實力，一定更能滿足社群時代的旅遊生活。

「當然，我們也致力提昇我們的旅遊服務品質，更多語系的導遊人才，可以服務來自更多國家的旅客，尤其我們的新南向政策，配合東南亞國家免簽證的推動，未來會有更多來自東南亞的旅客來台觀光，尤其我知道很多來自東南亞的新住民，因為有語言上的優勢，也有更多機會投入導遊、服務業的發展，」她說。