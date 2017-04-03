僑外生參訪移民署 認識新南向

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）國立臺北教育大學東協人力教育中心王大修主任，今日特別率領助理鄭涵、楊文琪，加上臺灣及來自印尼、馬來西亞、香港、澳門、大陸等地共28位僑外生，到移民署臺北市服務站上了一堂「多元夥伴共學計畫之移民法規課程」，王主任希望能讓學生實地了解政府相關規定及運作，讓臺北教育大學為成為東協語文、華語文與企業管理人才培育新基地。QA時間，王主任也親自詢問移民署業管人員，對於學校常邀請的新南向國家訪問學者如何辦理簽證延期等相關問題。

目前國內大專院校積極發展教育新南向政策，邀請各領域外國學人，打造人才培育新基地。以臺北教育大學來說，針對越、印、泰、日、韓等東協地區國家廣招外籍生、僑生進行全英語授課，這些課程必須邀請國際知名學者辦理講座。移民署業管人員指出，外國學者通常持外交部核發的獎助金學人或訪問學人簽證入臺，例如這些客座教授打算停留2個月，因講學延長等事由，可檢具相關文件經移民署許可辦理展延至多為6個月，若是學校延攬為專職，就要向勞動部取得工作證後，到移民署改辦應聘居留證才能繼續留臺。

移民署臺北市服務站主任黃齡玉表示，對於王大修教授能親自帶領學生實地學習，她覺得很有意義，不僅讓臺灣的學生了解人才是全球移動，也讓僑外生了解臺灣政府育才攬才的移民政策；學校吸引東南亞學生人才來臺儲備能量，移民署則協助學校加快僑外生及國外客座教授們居、停留的申辦流程，透過跨領域合作，讓臺灣與東協國家的教育多邊交流進展更快速。

臺北教育大學除了自105年起接受「教育部國民及學前教育署」委託編撰新住民語文「教學支援人員」培訓教材外，也研發課程培育新住民語文正規師資，更在教務處成立東協人力教育中心，學校在人才培育項目方面包含「新住民語文師資培訓與教材編撰」、「臺灣中小學生越南語生活營」、「臺商幹部東協語文培訓」、「東亞語文通識課程」、「東南亞人才培育學分學程」、「東協教育實習與產業實習」「東協華語文教師培訓」、「東協學生華語文研習」、「東協校長來臺參訪」、「東協來臺人士華語培訓」、「華語文教學碩士班」、「東南亞區域管理人才碩士學位學程」等眾多項目，在國際事務組方面也開辦「東南亞區域管理人才碩士學位學程」、「當代藝術評論與策展研究全英語碩士學位學程」及「學習與教學國際碩士學位學程」，儼然已經成為響應教育新南向、打造東協新人才的培育基地。