JASONS MARKET PLACE 創造全新購物新體驗

JASONS MARKET PLACE台北101旗艦店，座落台灣最具時尚、商業及觀光三項核心指標的台北101購物中心，不僅是JASONS的標竿門市、品味人士的購物勝地，更是每位國際旅客必定造訪的口袋行程之一。完成改裝的台北101旗艦店於3月31日重新開幕，引進來自世界各地更多的優質嚴選商品並推出多項嶄新服務，讓消費者走一趟JASONS立即感受來自全世界的美食和時尚脈動。

旗下共有24家門市的時尚超市品牌JASONS，於今天宣佈啟動品牌升級計畫。JASONS總裁蕭正和先生表示，秉持為消費者創造全新購物新體驗的理念，JASONS今年展開多項品牌升級行動，台北101旗艦店改裝便是第一步，接下來將導入更多優質服務，行動支付服務、客製化送禮包裝服務、代客料理牛排服務、引進精緻熟食專櫃、甫於3月上線的FB官方粉絲頁，以及自4月起將發行的JASONS JOURNAL雙月刊等；JASONS也將以台北101旗艦店為藍圖進行各地門市改裝，並預計在2017年陸續新增門市，將JASONS對頂級時尚生活品味的理念傳遞給更多消費者。

舒適優雅的購物環境 JASONS引領頂級精緻生活

全新開幕的JASONS台北101旗艦店，不僅提供更寬敞舒適的購物空間，在細節設計上也頗富巧思，從門口映入眼簾的歐式玻璃窗花設計，到歐洲假日市集特有小木箱的蔬果陳列，都讓人有仿如置身歐洲一般的風雅愜意。本次改裝特別規劃了精緻熟食區、頂級精選肉品區、職人服務品酒專區、風格生活展演區、世界商品區、台灣伴手禮專區等主題專區，讓消費者在選物遨遊之際也滿足了頂級、精緻的生活品味。

網羅各國特色商品體驗國際食尚

全新的JASONS台北101旗艦店獨家專賣多國嚴選品牌，包含首次進駐超市設立店中店的美國百年糖果品牌See’s CANDIES、曾受英國女王伊莉沙白二世欽點的皇室御用品牌Waitrose特選商品以及法國原裝進口，主打法國經典的SIBELL洋芋片。同步引進英國當代最具影響力主廚Jamie Oliver推出的橄欖油、抹醬及特選醃製食材，堪稱「日本最難訂位餐廳」LA BETTOLA落合務主廚的獨門義大利麵醬料，以及在美國享譽更勝麥當勞的連鎖墨西哥餐廳TACO BELL品牌系列商品，讓消費者在家就能優雅烹調出職人級料理。

在生鮮蔬果和頂級肉品方面，引進以色列的新鮮芽苗菜、荷蘭的新鮮孢子甘藍和來自日本靜岡最高級的麝香哈密瓜；等級9~12級、油花分佈達最高標準的進口澳洲和牛，世界公認最美味的西班牙伊比利半島豬。此外，JASONS台北101旗艦店特別呈現台灣在地精選系列，讓消費者品嚐到小農細心照料之下的絕美滋味，像是全台獨家販售神農獎特級鳳梨、聽古典音樂長大的小蕃茄，以胡蘿蔔餵養、肉質清甜的「花田囍彘」。除了支持在地小農外，JASONS也導入多項具國際公平貿易認證的咖啡及茶產品。

職人品酒專區、代客料理牛排、星級美食進駐 輕鬆享受品味生活

JASONS總裁蕭正和表示，都會生活繁忙緊湊，「偷得浮生半日閑」成為很奢侈的享受；因此，JASONS除了獨特、多元化的商品以及舒適、方便的購物環境之外，也希望透過體貼的服務，讓消費者在忙碌的生活節奏中喘口氣，享受愉快的購物時光，也滿足對風格品味的追求，犒賞自己並疼惜所愛的人。

因此，JASONS台北101旗艦店貼心打造風格生活展演區、職人服務品酒區等專屬空間，不定期邀請飯店名廚、品味生活職人進行烹飪示範、品酩活動、花藝教學，並安排不同類型的生活風尚講座。同時，為了忙碌的商務人士及上班族，JASONS台北101旗艦店還提供獨家代客料理牛排的服務，親自挑選牛排後就有專人現煎，下班就能把頂級美食帶回家，享受浪漫、溫馨的晚餐以及與家人好友相聚的優質時光。JASONS台北101旗艦店也首次網羅五星級飯店六福皇宮旗下的elite deli，開設外帶熟食專櫃，提供精緻熟食及半成品料理，輕鬆享受星級美食。

在地精緻選物手感 國際旅客將「台灣味」帶著走

超市可說是在地生活的縮影，也因此有越來越多的國際旅客喜歡在旅程中造訪當地超市，體驗在地的生活風情。每年台北101迎接超過3百萬名國際旅客，而JASONS台北101旗艦店的顧客中也將近3成來自世界各地。

這些造訪台北101的國際旅客便經由JASONS認識台灣的美食文化，也在此選購禮物給親友。因此，在JASONS台北101旗艦店，不僅有多數服務人員具備雙語能力，包括日語或韓語，更精選佳德鳳梨酥、快車肉乾等台灣特色商品打造專屬伴手禮專區；聘請專業包裝達人擔任顧問，提供整合性的專業送禮服務；並與順豐宅配合作，將台灣美味直送內地；甚至還可代寄明信片，讓國際旅客從禮品的選購、包裝到送禮在服務上都享有最高規格。

台北101旗艦店開幕慶 消費滿額抽阿聯酋航空台北-米蘭商務艙雙人來回機票

JASONS台北101旗艦店開幕期間推出多項優惠活動，3/31-4/2單筆消費滿1,000元將送出市值800元的福袋303份 (每日限量101份) ，還可參加抽獎，有機會抽中阿聯酋航空台北-米蘭商務艙雙人來回機票1份；此外，5月底前每個週末也將陸續推出英國、紐澳、義大利、中南美洲及東南亞等主題週活動，各國的精選商品及店內主題活動讓消費者跟著JASONS MARKET PLACE環遊世界。

JASONS MARKET PLACE台北101旗艦店資訊

門市位置：台北市市府路45號〈台北101購物中心 B1〉

營業時間：週一~週日，09:00~22:00

官方網站： http ://www.jasons.com.tw/

官方Facebook: https://www.facebook.com/JasonsmarketplaceTW/