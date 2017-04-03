台北凱撒挺青春 你來謝師我招待

即將進入鳳凰花開的畢業季節，學子們把握畢業前夕，邀請敬愛的師長與親愛的同學們歡聚派對，就來台北凱撒大飯店吧! 斥資千萬改裝裝潢的宴會場地、膾炙美味中式家宴桌菜與菜色多樣化的西式自助餐等您來親自體驗。台北凱撒貼心為莘莘學子設想，推出多種省荷包優惠方案快手下訂送餐券、揪團開趴挺凱撒再送感恩好禮等好禮，預約人數滿額還可免費使用卡拉OK歡唱。

台北凱撒大飯店超人氣的Checkers自助餐廳推出『挺青春』謝師專案，預約滿30位同學即招待4位老師、更有約滿50位即招待7位老師的超值優惠；飯店宴會廳與王朝餐廳提供謝師派對專案，西式自助餐每人780+10%元起，於平日周一至周四辦理更有超值平日優惠每人680+10%元可選擇，餐廳更將冰品品項豪氣使用法國進口Häagen-Dazs冰淇淋，『揪團專案』預定滿40人以上再享每10位送1位；王朝中餐廳【家宴】桌菜，也特別於謝師饗宴中供應，體驗【6241】美味密碼，盡情品嚐凱撒脆皮豬腳、蒜香黑鑽雞、燒烤帝王蟹腳、醬爆波士頓龍蝦、胡椒豬肚湯、凱撒蘿蔔絲酥餅等13道主廚私房手路菜，中式家宴桌菜(每人1,000+10%元/每桌10人)絕對不容錯過；上述專案皆享席間果汁無限暢飲，『揪團專案』滿45位以上還可享免費使用卡拉OK歡唱，滿50位加贈無酒精雞尾酒1缸，還不趕快來電預訂，最美好的謝師饗宴就在台北凱撒大飯店。

交通便利的台北凱撒大飯店推出『快手下訂』優惠，凡預約滿30位並於7日內完成訂金支付再加贈平日下午茶券2張(價值1,188元)，敬邀師生共赴美食滿載與青春回憶滿懷的謝師饗宴。