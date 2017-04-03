新南向》台柬合製音樂劇《南國悲歌：柬埔寨安魂曲》

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）文化部政務次長楊子葆於本週五(31日)上午前往國立台北藝術大學戲劇廳，探訪財團法人台北愛樂文教基金會與柬埔寨生活藝術中心合製的《南國悲歌：柬埔寨安魂曲》音樂劇綵排，為台柬共製音樂劇製作團隊，以及來自柬、美、英、澳、台各國的創作者們加油打氣，為文化部2017年新南向文化交流系列活動揭開序幕。

獲文化部跨域合創計畫補助之《南國悲歌：柬埔寨安魂曲》音樂劇，以柬埔寨在1970年代所經歷紅色高棉大屠殺事件為創作背景，回顧並紀錄歷史，進而提倡世界和平，不僅彰顯柬國朋友面對歷史記憶重建的艱鉅任務毫不退縮的大智、大仁、大勇；對於已臻民主、自由的台灣而言，同樣傳遞捍衛人權價值不容妥協的信念和堅持。

作曲家Him_Sophy(左)柬埔寨生活藝術中心共同創辦人John_Burt(中)與楊子葆次長

承載著柬埔寨苦難歷史美麗與哀愁的《南國悲歌》，製作團隊串聯台、柬、美、英、澳等國不同領域藝術家的創意與心血，交融各國傳統、現代與前衛的藝術表現特色，結合傳統音樂、合唱、戲劇與影像的劇場元素；合創團隊中國際知名作曲家Sophy HIM及曾獲奧斯卡最佳外語片導演提名Rithy PANH皆是紅色高棉倖存者，於國際藝壇發光發熱後不忘為柬埔寨文化復興努力，舞台導演Gideon Obarzanek是知名澳洲舞團Chunky Move創辦人，曾率團來台演出，本次於《南國悲歌》音樂劇中擔任舞台導演。

在台柬共製音樂劇《南國悲歌》中擔任至關重要角色的台北愛樂室內合唱團及台北愛樂青年管弦樂團，與柬埔寨傳統樂師們先在國立傳統藝術中心台灣戲曲中心進行密集傳統音樂工作坊，隨後移師國立台北藝術大學戲劇廳整裝綵排，為即將啟程的國際巡演行程暖身。

《南國悲歌：柬埔寨安魂曲》台柬共製音樂劇將於澳洲、美國等地巡演後返台盛大公演。