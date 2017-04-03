臺灣新銳漫畫家首度參展紐約「漫畫及卡通博物館藝術節」

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）一年一度的紐約《漫畫及卡通博物館藝術節》（MoCCA Arts Festival）將於4月1日至2日在曼哈頓地獄廚房「Metropolitan West」會展中心登場，本活動參展對象以獨立漫畫、卡通畫家為主，今年駐紐約辦事處臺北文化中心首度帶領兩位臺灣漫畫新秀61Chi與水晶孔參展交流，協助拓展臺灣漫畫家國際市場能見度，展現開拓美東漫畫市場的企圖心。



MoCCA藝術節自2002年在紐約舉辦，迄今已有10多年歷史，本活動向以著重原創性及藝術交流著稱，主辦單位美國插畫協會（Society of Illustrators）表示，今年將有近400位漫畫及卡通藝術家展示作品，同時並在鄰近展場的Ink48精品旅館搭配舉辦多場漫畫論壇及工作坊，除邀請美國本地獲獎漫畫家主講，並將有法國、以色列、波蘭等國知名漫畫藝術家前來交流，將會是一場精彩可期的漫畫藝術盛會。



61Chi，國立臺灣師範大學設計研究所畢業，2007年發表第一本同人誌插圖集，2014年由大辣出版其首本商業漫畫作品《房間》，本書獲得第八屆日本外務省國際漫畫銀賞。2012及2014年曾參展法國安古藍漫畫節，2016年獲文化部選送赴捷克駐村，此次來紐約參展帶來2016年新作《南方小鎮時光：左營･庫倫洛夫》



水晶孔，臺北實踐大學媒體傳達設計學系畢業，作品以插畫、漫畫和動畫角色、美術設計為主。2016年發表第一本圖像小說《流浪小孩》（The Little Drifter），畫風令人驚艷，今年並將推出法文及義大利文版本，目前於加州藝術學院（CalArts）進修角色動畫。



紐文中心表示，今年獲邀參展的兩位臺灣漫畫家都是年輕的新秀，代理兩人作品的大辣出版社亦陪同前來與本地出版社接洽推廣合作方案，期待未來在紐約也能看到臺灣漫畫家的作品。4月3日晚間並將在曼哈頓中城圖書館舉辦一場免費的漫畫工作坊，61Chi、水晶孔將現場繪圖創作，與紐約地區喜愛漫畫與插畫藝術的朋友近距離交流。