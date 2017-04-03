URBAN331 威士忌酒吧 春季美食新亮點

擺脫寒冬，迎接美好的春天到來，在春暖花開之際，更是品嚐各種美食的好時機。位於MADISON TAIPEI 慕軒飯店1 樓URBAN331 威士忌酒吧於04/01~06/30 期間將推出全新春季美食饗宴，從商業午餐、下午茶、週末歡樂派對，皆由URBAN331 一手包辦，包含周一至周五的商業午餐NT$299+10%、下午茶套餐NT$700+10%、於週末晚餐供應的24 盎司佛羅倫斯丁骨大牛排雙人饗宴NT$2200+10%，甚至是喜歡微醺小酌的賓客們，我們也推出威士忌遊世界(Whisky set)NT$2000+10%，貴客們再也不用煩惱去哪用餐，URBAN331 絕對讓您三個願望一次滿足！

URBAN331 花漾年華下午茶 酸甜滋味陪伴您美好午茶時光

一走進URBAN331 威士忌酒吧裡，即可感受到獨特的都會時尚風情，細膩沉穩的氛圍交織著敦南綠蔭大道的春日美景，愜意地坐享於優雅皮製沙發，並同時享用美味的餐點與飲品，今年春天URBAN331 威士忌酒吧預計帶給您多重滿足的味蕾感饗宴。春季全新推出的午茶饗宴取名為「花漾年華下午茶NT$700+10%」，主廚以春天繽紛色彩為發想概念，使用帶有酸甜滋味的百香果、檸檬、橘子等水果，設計出香濃可口的百香果奶布丁、百香果軟糖、檸檬塔及橘子巧克力曲其餅等甜點，每一款都令人驚艷，再搭配當季食材所製成的火腿蘆筍捲、酥炸秋葵、味噌松阪豬肉串、香菇鑲肉…等鹹食，共計10 款不同的甜、鹹點，讓賓客們可搭配香醇的茶飲或咖啡一起享用，在繁忙的都市裡也能享受恣意悠閒的美好午茶時光。

大啖24 盎司超大份量牛排搭配無限暢飲粉紅酒 週末夜未眠 氣氛、熱量high 到爆！

任選5 杯威士忌 URBAN331 帶您醺然環遊全世界

​

​URBAN331 威士忌酒吧除了有周一至周五每日供應的NT$299+10%商業午餐，在春季活動期間(04/01~06/30)於周五及周六晚餐時段也將推出雙人主題套餐「24 盎司佛羅倫斯丁骨大牛排饗宴NT$2200+10%」，主廚使用香煎嫩烤的方式烹調丁骨牛排，將其帶有菲力及紐約客兩種不同口感的肉質特色更加突顯，此套餐更搭配粉紅葡萄酒無限暢飲，加上24 盎司超大份量的丁骨牛排，雙人同享更加過癮！週末夜未眠主題之夜還有Live BAND 現場演出，URBAN331 威士忌酒吧用音樂、美食、美酒陪伴您度過歡樂的週末夜晚。針對平時喜歡品酩威士忌的賓客們，URBAN331 威士忌酒吧於活動期間也推出「威士忌遊世界whisky set NT$2000+10%」，讓您任選5 杯享用，精挑56 款來自不同產地、不同類別的威士忌，URBAN331 現場備有專業侍酒師為您服務，讓喜歡微醺品酩的您一次享用多款威士忌，讓您邊微醺、邊環遊世界！