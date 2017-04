川習會》CNN：川普「高爾夫外交」對習近平無用

(台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導)中國官方媒體30日發佈消息,確認美國總統川普(Donald Trump)上任後與中國國家主席習近平的首度會面,訂於下週6日、7日,屆時川習會將在川普位於佛羅里達的私人度假村進行,廣受全球媒體關注。

媒體預料,這場全球兩大經濟體領導人的首度會談,將提及中美貿易、東北亞情勢、以及南海爭議等議題。川普日前已在推特(Twitter)上表示,此次與中國領導人的會談將會非常困難。

眾所皆知,川普喜打高爾夫球,更藉「高爾夫外交」與各國元首打好關係。但CNN今天撰文指出,此次的中美領導人會面,川普的高球外交似乎無法奏效。

CNN表示,除了習近平是廣為人知的足球迷,更大的原因是習將高爾夫球場視為打擊黨內貪污的陣地之一。

習近平上任後,為整肅貪污腐敗風氣,下達對高爾夫球場的禁令,禁止其8800萬名黨員打高爾夫球,小白球運動因此在中國處於停頓狀態。

CNN引述作家華希本(Dan Washburn)一書《被禁止的運動:高爾夫與中國夢》(The Forbidden Game: Golf and the Chinese Dream)指出,對習而言,高爾夫是一個相當敏感的話題,也是沉重的負擔。

「它是國內貪腐的象徵,也是習近平所領導的共產黨下努力打擊的惡習。在如此情況下,很難想像中國領導人近期之內會樂於接受此項運動。」

事實上,高爾夫球運動與中國之間一向存在一種緊張的關係。1949年,高球在中國被禁止,並將之譴責為精英主義的「富人運動」,直到1980年代,在鄧小平領導經濟和社會改革之後,為吸引外資,此運動才又開始逐漸興盛。

即使這樣,政府對於高球依然保持懷疑態度。在習近平的領導下,此項運動成了打擊國內不正之風的目標,藉由禁止黨員打高爾夫球,來防止「歪風邪氣和違法亂紀行為」。

川普上任2個月以來,已打了10次小白球,遭媒體批評為不務正業、浪費公帑。CNN文末表示,中國政治因素加上負面形象,川普上月對日本首相安倍晉三所使用的「高爾夫外交」,在此次與習近平會面並不管用。

