推動臺灣遠端醫療技術 印度醫生雪必兒獲頒梅花卡

喜愛到世界各國旅行的印度醫生雪必兒(Shabbir Syed Abdul)，因為看到了許多偏遠國家窮鄉僻壤，醫療十分不發達，選擇到臺灣攻讀更高深的遠距醫療。畢業後，因為研究遠距醫療的專業，獲得臺北醫學大學的延攬重用，移民署今日頒發外僑永久居留證「梅花卡」，希望他繼續留臺，將臺灣的遠距醫療技術推向國際市場。

來自印度的臺北醫學大學醫學資訊研究所助理教授雪必兒，是該校第一位全職專任外籍助理教授，從俄羅斯聖彼得堡大學醫學院及挪威特羅姆瑟大學遠距醫療與電子健康所畢業後，因對臺灣的先進醫療及全民健保深感興趣，2009年申請來臺攻讀陽明大學生物醫學資訊所博士班，期間參與在Lancet和BMJ等重要國際醫學期刊發表文章高達18篇，發明並取得攜帶式個人電子病歷系統的臺灣專利。

2013年博士班畢業後，雪必兒旋被臺北醫學大學延攬，協助北醫大推動多項國際交流合作計畫，包括與美國麻省理工學院進行遠距醫療行動、伯明罕婦女醫院用藥提示系統計畫、蒙古健康科學大學皮膚科遠距行動醫療計畫等，更率領北醫大以利用社群媒體幫助戒菸及改善睡眠2項研究參與歐盟展望2020計畫，針對卓越科學研究、領導創新產業等主題提供跨國團隊研究方案，讓世界看見臺灣在健康照護資訊領域的研究與進步。

尤其雪必兒在歐洲線上學習平臺FutureLearn(www.futurelearn.com)及蘋果電腦的「iTunes U平臺」開設各項課程引起各國網民學習風潮，2015年開設「社群媒體在健康照護的機會與挑戰」課程，吸引全球超過6,200人報名上課；2017年開設的「物聯網促進樂齡老化」課程，不到一周即湧入4,500人註冊，54%還是65歲以上的銀髮族，甚至有84歲的英國人報名學習。

雪必兒在北醫大的磨課師(MOOCs, Massive Open Online Courses)推出一系列線上課程，此舉不僅引來全球相關領域師生對臺灣醫療資訊及社群網路發展等相關議題之注意，更為國內大專院校提供全英文、全球性線上課程設計之典範。

今年42歲的雪必兒笑著說，因為臺灣治安很好，晚上在大街上數錢也不怕被搶，這在美國或印度是做不到的，目前太太與兩個女兒已隨他在臺北生活。移民署臺北市服務站黃齡玉主任表示，臺灣近來致力於健康資訊的發展，以改善醫療服務的可親性、公平性和效率，雪必兒的專業不僅有助國內醫療資訊的發展，也讓全世界看到臺灣的進步，是政府努力延攬的外國專業人才，很高興他能留臺繼續發揮其長才。

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（雪必兒擅長以科技結合醫療資訊，致力於推動臺灣遠端醫療技術的開發。）