哥倫比亞土石流 逾250死、600多人受傷

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）哥倫比亞鄰近厄瓜多的莫柯亞市（Mocoa），週六（1日）凌晨因暴雨引發洪水及土石流，據最新消息指出已造成至少254人喪生，600多人受傷或失蹤。

BBC報導，土石流發生在哥倫比亞西南邊普圖馬約省（Putumayo）的首府莫柯亞市。由於連日暴雨，導致多條河川水位暴漲溢流，泥流暴衝至當地居民的住宅及道路。

當地媒體消息指出，死亡人數已增加至254人。

災情發生後，哥國總統桑托斯(Juan Manuel Santos)前往災區勘災，宣佈國家進入緊急狀態，並在災區部署軍隊。

路透社報導，超過1,100名軍人及警察加入救援行動。

BBC報導指出，普省省長阿羅卡（Sorrel Aroca）告訴媒體，整個鄰近地區都已被土石淹沒。

救難人員表示，連日惡劣的天氣，道路嚴重損毀，拖累救災進度。

一名前往救援的警察說：「近80%的道路有通行困難，且從道路阻斷處到土石流發生地需要三個小時。」

莫科阿（Mocoa）鎮長卡斯楚（Jose Antonio Castro）告知當地媒體，整個城鎮已「完全被孤立」，缺乏電力和飲用水。

救援機構表示共有17個鄰近鄉鎮遭土石流入侵，鎮長卡斯楚也說自己的家也遭殃，「泥流已淹到屋頂。」

BBC引用哥國氣象局資訊表示，土石流及豪雨經常發生在此地區的山邊。自2011年以來，三月是哥倫比亞雨勢最明顯的月份。

（哥倫比亞軍隊前往災區救援。圖：美聯社）