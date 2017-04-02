美阿肯色州10天處決8死囚 找嘸見證人傷腦筋

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）美國南部阿肯色州（ Arkansas ）當局，計畫在4月底一連10天處決8名死囚。時隔11年再次執行死刑的原因，竟因用來行刑的藥物即將在4月底過期, 引來輿論撻伐。此外，當局目前也找不到足夠數量的「死刑執行見證人」，是不是會真的執行，恐怕未定。

《紐約時報》報導，目前阿肯色州仍有34名死囚還未伏法。由於死刑議題近年獲高度重視，死刑正當性、囚犯和受害者權益孰輕孰重各界觀點不一，當地自2005年來就因法律上的爭議、藥物取得困難等因素，暫停死刑執行很長一段時間。

但阿肯色州州長哈金森（Asa Hutchinson）三月初突然簽署了死刑計畫，預計於4月17日至27日間以注射毒劑的方式執行死刑。此次伏法的8名死囚，黑人白人各半，他們各自在1989~1999年間犯下殺人罪刑。哈金森受訪表示：「我自然希望能夠分散幾個月或幾年執行死刑，但現實狀況不允許我這麼做。」並且，哈金森提到受害者家屬已經被這些事情折騰了好幾年，該是時候做個了結。

哈金森所指的「現實狀況」是指，阿肯色州用來執行死刑的藥劑之一速眠安（midazolam）快超過保存期限。目前，為了避免爭議，美國許多藥廠拒絕提供藥物給政府執行死刑。有許多州就因為速眠安大缺貨，不得不暫緩簽署死刑。

阿肯色州的倉促做法招來廢死團體大力抨擊，認為這樣的做法太過野蠻、不講人權。除此之外，CNN報導，州長哈金森不只得面對輿論，他近日又有新難題。根據法律，每一場死刑執行需有六名「見證人」在一旁的觀看室觀看，確認死囚已被處死。見證人必須是自願到場，根據各州法律不同，其身分可能是一般與刑案無關的民眾、或囚犯家屬、受害者家屬。

以阿肯色州來說，州法要求現場須有一般民眾或媒體擔任見證人，但不同死囚的見證人可重複。現狀是，阿肯色州找不到足夠的志願者擔任見證人。阿肯色州矯正署署長Wendy Kelley 不得已只好透過一些非正式管道徵人，例如當地扶輪社，但目前數量還是不夠。

華盛頓死刑資訊中心執行長Robert Dunham評論：「觀看別人的生命被剝奪，是很不舒服的事，會對個人情緒造成巨大衝擊。」更何況有些見證人可能得觀看兩次，甚至更多，「絕對會加成影響，那種心理的壓力和衝擊是指數型成長的！」