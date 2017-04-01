台北國賓大飯店 生日我最大！明園Buffet免費吧！

位於台北國賓大飯店一樓的明園西餐廳，提供近百種的菜色及20款飲料，料理風格除了融合中西式自助餐、日本料理外，更集結各國特色餐飲設計與料理手法，呈現多元菜式與道地異國佳餚。李文康主廚一周調整一次自助餐檯菜色，熱炒區的調整率更達50%，期望提供顧客更多元的菜色新選擇。

重新規劃的取餐空間更為寬敞舒適，包含繽紛時蔬沙拉吧、壽司日料區、香煎鐵板區、現切爐烤區、熱食區、法式手工甜點區及口味多樣的Häagen-Dazs冰淇淋…等，皆展現全新面貌，此外，更新增了現拌沙拉區、熱炒區、開放式飲料櫃，並於午、晚餐期無限供應健康鮮榨果汁，調整後的菜色內容，更匯集國賓大飯店粵菜、川菜、A Cut牛排館、le bouquet繽紛蛋糕房的特色餐點，週一至週五午餐每人NT$980+10%、週一至週四晚餐每人NT$1,120+10%、週五晚餐及假日午晚餐每人NT$1,280+10%，讓您以實惠的價格一次盡享豐富多元的美食饗宴。

為了讓壽星有個難忘的生日，台北國賓飯店明園西餐廳推出「壽星史上最優惠生日專案」，即日起至2017/12/31日止，生日當天壽星帶一名以上好友用餐，平、假日午晚餐時段，壽星本人免費享用；當月壽星兩人以上同行，全桌享八折優惠，以上需加收10%服務費，換算下來一人最低只需NT$588，即可吃到匯集國賓各餐廳的經典料理。

生日剛過的民眾也不需要擔心，三人行必有免費焉，另一「三人同行一人免費」優惠專案即日起至2017/4/30日起，週一至週五平日午餐、週一至週四平日晚餐時段，三人同行則可享一人免費，輕鬆品嚐五星飯店自助美食饗宴，不用擔心荷包大失血。