台北喜來登4/5-5/2 SUKHOTHAI【漫旅･泰藝】

喜迎泰國潑水節，台北喜來登SUKHOTHAI泰籍主廚許雪莉(阿桐師)Ms. Rapeeporn Sillapkit，融合創新與傳統的食藝精神，融匯近30年的料理經驗，於4月5日至5月2日期間，推出【漫旅･泰藝】泰味新食尚饗宴，以全新風貌推出多款泰式佳餚，邀您用味蕾體驗風味萬千的饗樂旅程。

主廚推薦新款菜餚包含：脆炸果香石斑魚(TWD100/兩)、清蒸檸檬透抽(TWD980/2尾)、香茅雞翅(TWD580)、馬沙曼咖哩牛(TWD800)、香料炸豬頸肉(TWD560)、清邁咖哩麵(TWD620)、榴槤冰淇淋(TWD380)與蛋絲綠豆仁(TWD180)，售價須外加10%服務費；集結泰國宮廷美饌及道地小吃，將新鮮的蔬果及海鮮納入菜餚，邀您一「桐」漫旅泰國，品嘗阿桐師的精湛廚藝！

活動期間消費單筆達TWD6,000以上，即可獲得evian x Christian Lacroix 2017限量紀念瓶，數量有限，贈完為止。此外，用餐憑發票即贈抽獎券乙張，有機會獲得evian x Christian Lacroix 2017特別版紀念瓶天然礦泉水乙組(500ml/6入)，春夏時節，以五感享受泰味新食尚饗宴。