癲癇發作 千萬不可硬往嘴裡塞東西

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）大眾對於癲癇多存在許多迷思和誤解，常將其與精神病混淆，甚至誤以為如同絕症般無法醫治，並對患者投以有色眼光，造成病患在求學、就業和社交方面屢遭挫折。台北榮總神經醫學中心癲癇科關尚勇醫師表示，癲癇並不可怕，患者透過藥物與手術等治療是可以控制癲癇發作，過著與一般人相同的生活。

癲癇是一種先天或後天因素所引起的慢性腦部疾病，由於腦細胞過度放電而導致突發性的抽蓄、意識改變，發作時可能會出現全身抽蓄、咬緊牙關、口吐白沫或手腳無法控制抽動等情形。根據流行病學統計，台灣約有20萬癲癇病友，即每百人中約有一人罹病，癲癇並非精神病，也不會傳染。

林口長庚醫院神經內科主任吳禹利醫師表示，70%的癲癇患者可透過治療穩定控制疾病，呼籲患者應長期遵照醫囑，定期追蹤，而當兒童癲癇兩年未發作、成人癲癇三年以上未發作，即可驗證癲癇已穩定控制。

吳禹利醫師指出，癲癇致病的原因眾多，可能與遺傳基因、出生狀況、嬰孩童時期有無痙攣、腦炎、腦膜炎、頭部外傷等有關；但很多時候無法確切找出病因。

台灣癲癇醫學會莊曜聰前理事長表示，許多民眾甚至是癲癇家屬對病症存有錯誤觀念，當遇到患者癲癇發作時，採用不正確的處置方式，造成癲癇患者無法獲得正確、有效的協助與治療。最常見的即為遇到癲癇發作時，會強行掰開患者的嘴，以手指或是其他物品塞到口中來避免咬斷舌頭，但癲癇患者發作時舌頭是往內縮的，可能會咬到的是舌頭外緣，但不會造成致命性傷害；放置堅硬的物品到口內，可能會造成牙齒斷裂、下顎受傷。

為傳遞正確處理方式，關懷宣導大使「伊比鴨鴨」(Evie)全台巡迴衛教活動出征第一站，即呼籲大眾遇到癲癇發作時不需要驚慌，並透過簡易口訣 可幫助癲癇患者做最佳處置。