上當了嗎？漢堡牙膏、氦氣可樂 愚人節各品牌花招百出

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）別相信任何人！4月1日愚人節，是許多人大顯身手，盡情惡作劇的好時機。這股搗蛋風潮也吹到業界，各品牌紛紛推出今日限定的「惡趣味」，試圖拉近跟消費者的距離。

Google 小精靈地圖

Google向來搞怪不落人後，繼2015年首發搞怪，今年又再度推出Google Map 小精靈地圖。兩年前是普通小精靈版，今年則為小精靈加上紅色蝴蝶結，號稱是「女版小精靈」。Google Map 把街道結合經典遊戲，玩家只要點一下左下角的選擇鈕，原本平凡無奇的地圖就成了小精靈左闖右鑽的通道。玩家可以透過方向鍵控制小精靈走向，一面吃路上的點子、果實，一面躲避四面八方彩色鬼的追擊。

Google Map 結合經典小精靈遊戲，越複雜的街道越有挑戰性。

漢堡王推新口味牙膏

連鎖速食業者漢堡王不只做吃的，觸角還伸向牙膏產業？漢堡王在4月1日推出「華堡口味」牙膏廣告，號稱刷了讓你唇齒留香。

廣告中，有著一口亮麗白牙的男子對著鏡頭燦笑道：「華堡實在太美味了！為了留住華堡的味道，我整整兩個星期沒有刷牙，就被老婆甩了。」後來牙醫走進解決了男子的煩惱，他提供了「華堡口味」牙膏，以最先進的科技讓人兼顧口腔清潔，留住好滋味。廣告最末警告，顧客最好在下午3點之後使用新款牙膏，使用之前務必跟鄰近的餐廳諮詢。

Krispy Kreme 改名?

幾年前引進台灣，一時間造成上千人排隊瘋搶的美國甜甜圈連鎖店Krispy Kreme 要改名了？其英國分部30日宣布，實在太多人拼錯Krispy Kreme的店名，他們決定順應民情，直接把名字改成Krispy Cream。新聞稿煞有介事地說，引進英國至今，社群媒體上有3萬多則民眾發文都誤標成Krispy Cream。

為了顯示改名是玩真的，Krispy Kreme甚至連商標、推特帳戶、網站名都一次更新, 到今日才揭露一切都是場惡作劇。他們的大動作果真讓不少人信以為真，真相大白後愛好者有些抱怨地在推特發文：「這玩笑也太早開了吧！」

Lexus 結合無人駕駛、V2V新科技

開車時前方遇到了龜速駕駛該怎麼辦呢？Lexus最新愚人節廣告展現高科技，結合了無人駕駛跟「車對車無線通訊」技術（vehicle-to-vehicle, V2V），讓前方車輛自然而然駛向右方車道，一舉清空眼前阻礙。Lexus的廣告儘管已獲證實純屬虛構，仍有不少國外網友大呼「希望成真！」

Honda人性化喇叭

同樣是汽車大廠，Honda也不惶多讓。Honda發布新聞表示，經多次實驗，改良出了人性化的汽車喇叭。經改良後的新款汽車，方向盤上有打招呼、傷心、生氣等表情符號，駕駛可以依當下心情及情境，按下符合的按鈕，大聲表達心聲！

雀巢推出「咖啡口味」奶精，讓手中的咖啡喝起來更有咖啡味！

可口可樂宣布推出新品「氦氣可樂」。在碳酸化過程中加入氦氣，民眾只要喝下肚，就可以擁有唐老鴨一般的搞怪聲音。可口可樂行銷經理Kate Miller表示，他希望新款氦氣可樂的銷量能夠跟汽球一樣膨脹衝高。

「開玩笑開得好」是門學問。4月1日愚人節，不僅是朋友間的惡趣味，各大廠莫不卯足全力「惡作劇」。另類行銷手法就是為了讓顧客會心一笑，增加品牌吸睛度和曝光程度，你今天受騙了嗎？