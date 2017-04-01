真的還假的？這些企業愚人節又惡作劇了

今天是4月1日愚人節，各大企業和品牌不忘社群行銷好機會，惡作劇推出新品。包括澳洲IKEA打造FLIKEA飛機、漢堡王的「華堡牙膏」、華碩推VR專用緊身衣、樂桃航空宣布世界首創榻榻米飛機等，提醒大家一年一度的愚人節又來了。





愚人節少不了嬉鬧、胡搞和捉弄人。華碩就推出一款VR專用緊身衣VR Suit，主打穿上這件衣服，戴上專屬的眼鏡，就能擁身歷其境效果，儘管一看根本是去衝浪店買的防寒衣，但影片主角認真賣弄的模樣，仍讓不少網友笑翻。

澳洲IKEA也在臉書上表示，將於2019年打造FLIKEA廉航飛機，從瑞典直飛澳洲，飛機將採用IKEA獨家設計，打造成特殊型式，並從數個面向思考，例如飛機續航力、質量、功能或票價等，並盡量減少飛機重量與燃料，做到中途不降落，減少任何不必要的需求。

速食連鎖餐廳「漢堡王」則推出新產品：華堡口味的牙膏，成份包括了「全白洋蔥、清新氣息的番茄、以及抗蛀牛排」。

漢堡王還特地製作了一段笑料十足的影片，廣告裡的男主角說，為了回味華堡在他齒頰的香味，所以他已經兩個禮拜沒刷牙了，但是很遺憾，他的老婆卻一點也不欣賞，現在多虧了有華堡牙膏，能留住華堡味道。



日本的樂桃航空更宣布，近年秘密研發的「空中的鐵路」隆重登場。它的外型看起來就像多了翅膀的火車，不僅可以飛上天，還可以因應旅客人數連結多個列車車廂，不停加長，還可以變形成機器人。



此外，阿聯酋航空也發表度假飛機，有泳池、撞球台以及健身房；長榮航空的機場地勤才藝班，地勤開班授課教你美容美髮、急救防身術，儘管是愚人節玩笑，但還是好多人都被唬得一愣一愣的；家樂福也在官方臉書發出訊息，爆料公司正在法國舉辦全球記者會，宣布揮軍廉航。

為了4月1日的愚人節，各大企業使出渾身解數，不錯過提升產品知名度、跟顧客拉攏關係的好機會，也間接打響品牌知名度。