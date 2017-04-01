Škoda推出1.0 TSI 渦輪增壓汽油引擎

小引擎大馬力逐漸成為市場主流，而且1.0L 三缸風潮正起！ Škoda在今年3月以「汽缸數變少、馬力更大」為訴求，宣佈未來將推出1.0 TSI渦輪增壓汽油引擎，而且與現有高性能渦輪增壓引擎相比，油耗更可節省6%以上！

以「Simply Clever聰明的就懂」為品牌精神的Škoda汽車又有貼心之舉，這次推出的是1.0 TSI渦輪增壓汽油引擎。雖然同樣是1.0 TSI渦輪增壓汽油引擎，不過在原廠的調校下擁有三種不同的動力表現：70 kW (95hp)、81 kW (110hp)、85 kW (115hp)。以較大動力的110hp為例，它目前配置在Fabia高階車款上，雖然馬力與現在的1.2 TSI相同，但扭力表現從17.9kgm提昇至20.4kgm，在鄉間道路或是高速公路上的加速表現十分明顯，尤其是搭載DSG 七速雙離合器變速箱的駕馭表現更讓人驚喜。其0~100km/h的加速時間為9.5秒 (Fabia)、極速196km/h；據原廠數據顯示，搭載在Fabia車上的1.0 TSI渦輪增壓汽油引擎，於最高檔位時的再加速如60km/h~100km/h僅需2.4秒; 80km/h~120km/h加速也只需3.9秒。至於油耗表現方面，這顆三缸渦輪增壓汽油引擎搭配DSG變速箱為4.5升/100km，比1.2 TSI省下0.1公升。

至於擁有115匹馬力的更高階1.0 TSI渦輪增壓汽油引擎，扭力同樣為20.4kgm/2000-3500rpm。以配置在Octavia車款、搭載DSG變速箱為例，它的最高極速為202km/h；0~100km/h加速所需時間為10.0秒 (Octavia房車)，至於整體油耗表現則為21.3km/L。由以上原廠數據可得出，即便是搭載在車長近4米7的車款上，1.0 TSI的動力表現亦毫不遜色！

拜輕量化的鋁合金曲軸箱之賜，1.0 TSI渦輪增壓引擎的重量比現在的1.2 TSI要輕10公斤，整體零組件更可節省達15公斤；鋁合金活塞與接桿良好的平衡性，讓引擎運轉順暢並大幅降低摩擦，如此便不需配置平衡桿，讓整體重量減輕，並有助降低油耗與CO2的排放值。除此之外，噴射壓力增加至250 bar，不僅使動力表現更出色，同時讓整體油耗可節省至少6%。不單只是運轉平順，這顆引擎所發出的跑車聲浪也令人有置身於運動房車內的錯覺！而Škoda Taiwan也計劃儘速將1.0 TSI渦輪增壓汽油引擎導入台灣市場，讓消費者能夠親身體驗這顆引擎的神奇之處。