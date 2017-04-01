老客戶專案! 中華電信推Sony Xperia XZs限時回饋活動

Sony全新旗艦機Sony Xperia XZs 預定於4月7日上市，中華電信為感謝老客戶長久以來的支持，於4月5日中午12點起至6日24點止，推出數位門市限定「老客戶獨享Sony Xperia XZs限時優惠」，行動門號年資5年以上老客戶，買「Sony全新旗艦機Xperia XZs」搭配「大4G金讚方案」月繳1,399型以上資費，最高回饋9,000元；購機價格最高現折7,000元，再享行動電話帳單回饋金2,000元。
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此外,購買Sony Xperia XZs新機再送限量經典保護殼(市價$1,580)，4月30日前購機者並開通Hami Wallet手機NFC一卡通，於5月31日前使用手機NFC一卡通進行任一筆消費，即有機會抽中「Sony h.ear萬元耳機(共10名)」、「百元超商禮券(共1,000名)」。中華電信門市服務人員將協助客戶換發NFC SIM卡及Hami Wallet ，讓客戶體驗行動支付服務的輕鬆與便利。中華電信回饋老客戶，數位門市讓老客戶搶先買新機、享折價、省月租費、4G不限速吃到飽、送贈品還可以抽獎等多重好康驚喜。