老客戶專案! 中華電信推Sony Xperia XZs限時回饋活動

Sony全新旗艦機Sony Xperia XZs 預定於4月7日上市，中華電信為感謝老客戶長久以來的支持， 於4月5日中午12點起至6日24點止，推出數位門市限定「 老客戶獨享Sony Xperia XZs限時優惠」，行動門號年資5年以上老客戶，買「 Sony全新旗艦機Xperia XZs」搭配「大4G金讚方案」月繳1,399型以上資費， 最高回饋9,000元；購機價格最高現折7,000元， 再享行動電話帳單回饋金2,000元。

中華電信數位門市獨家提供「老客戶獨享Sony Xperia XZs限時優惠」，只要中華電信行動門號年資5年以上的老客戶， 可搶先以限時加碼「金讚1,399型」 以上資費搭配Sony全新旗艦機Xperia XZs。享4G上網不降速吃到飽、最大網內免費講，再送網外、 市話免費分鐘數，讓您上網、通話都優惠！帳單回饋金2, 000元可直接折抵帳單金額(註1)， 還有數位門市限定加碼購機優惠現折2,000元，如果您是行動V IP購機最高可再折價5,000元！歡迎選搭加值服務「 精采Hami包多選一」，購機金額可再折500元。 限時優惠活動機種限量2,000台，把握機會！

此外,購買Sony Xperia XZs新機再送限量經典保護殼(市價$1,580)， 4月30日前購機者並開通Hami Wallet手機NFC一卡通， 於5月31日前使用手機NFC一卡通進行任一筆消費， 即有機會抽中「Sony h.ear萬元耳機(共10名)」、「百元超商禮券(共1, 000名)」。中華電信門市服務人員將協助客戶換發NFC SIM卡及Hami Wallet ，讓客戶體驗行動支付服務的輕鬆與便利。中華電信回饋老客戶， 數位門市讓老客戶搶先買新機、享折價、省月租費、4G不限速吃到 飽、送贈品還可以抽獎等多重好康驚喜。