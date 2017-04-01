恙蟲病致死率6成 掃墓出遊應當心

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）四天連續假期從今（1）日開始，提醒民眾掃墓祭祖或郊外活動時，應儘量避免進入草叢，預防遭恙蟲叮咬。相較於以往通報病例，今年2月份恙蟲病通報數即高於近5年同期，恐有提早流行趨勢，民眾不可輕忽。

依據疾管署統計，截至今(106)年3月30日止，全國恙蟲病共計確診70例，其中以花蓮縣20例最多，其次為宜蘭縣、台東縣、高雄市各7例。臺北市確診3例，個案感染地為外縣市2例(烏來、蘭嶼各1例)及北投1例，個案目前均已痊癒出院。

根據過往的數據顯示，台灣全年於4至5月左右恙蟲病例數開始上升，7月時到達高峰。而今年2月恙蟲病通報數即高於近5年同期，似有提早流行趨勢。

恙蟲病不會直接由人傳染給人，是經由感染立克次體的恙蟎叮咬人類時，立克次體透過叮咬部位的傷口進入人體而感染。恙蟎的動物宿主以鼠類為主，感染立克次體的恙蟎，於其四個發育階段（卵期、幼蟲期、若蟲期、成蟲期）均會保有立克次體，成為永久性感染。潛伏期：

恙蟲病潛伏期為6至21天，症狀是突發性且持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大、恙蟎叮咬處出現無痛性的焦痂，一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，有時會併發肺炎或肝功能異常，如未適當治療，致死率可高達60%。

北市衛生局疾病管制處陳少卿處長呼籲，清明掃墓活動期間，提醒民眾避免被恙螨附著叮咬，須做好個人保護措施，包括：穿著長袖衣褲、靴子、手套等衣物，皮膚裸露部位也應塗抹防蚊液、剷除的雜草及垃圾應焚燒或掩埋；如有疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊史，或有無出入郊區、草叢等暴露史。