臺灣企銀連續三年榮獲「創意產業放款優等獎」之殊榮

(台灣英文新聞 / 財經組綜合報導) 金融監督管理委員會於3月31日召開本國銀行總經理業務聯繫會議暨表揚典禮，今年共有38家本國銀行出席，並由金管會主委李瑞倉主持及授獎，表揚2016年度績優金融機構。臺灣企銀在這次的表揚典禮中，再度榮膺「獎勵本國銀行辦理創意產業放款方案」(A組)『優等獎』，該行已連續三年蟬聯創意產業放款優等獎得主，對於協助文化創意產業融資之推動，備受肯定。

「獎勵本國銀行辦理創意產業放款方案」係為期三年的計畫，每年一期，共分三期實施，其評核標準是將本國銀行分成A、B二組，分別就業務貢獻度、成長度、微型案件數等進行比序。原預計三年後本國銀行對文創產業之放款餘額目標，將由新臺幣1,800億元(2013年底)，倍增為3,600億元，而政策施行成果不僅提前於2015年底達陣，其計畫仍持續至2016年，故放款金額已大幅超前原定放款目標3,600億元。

早於2008年1月、2011年6月臺灣企銀便開辦「電影事業廣播節目供應事業及有聲出版事業優惠貸款」、「文化創意產業優惠貸款」等專案貸款，對於相對不易取得融資之微型文創企業，大力給予最具體的支援，其中不乏「海角七號」、「賽德克巴萊」、「雞排英雄」、「鐵獅玉玲瓏Ι、Π」、「風中家族」等知名國片電影，凸顯協助文化創意產業之投入與努力。

臺灣企銀在本次表揚典禮中，另獲頒『熱心參與金融機構』殊榮，表彰該行於業務發展之餘，亦落實善盡企業社會責任之經營理念與企業文化，其除每年舉辦各項融資輔導活動，關懷與支援在地中小企業外，對於消費者權益維護、社區發展、社會公益、環境保護等各方面也積極參與，期望為臺灣經濟與社會貢獻更多的心力。