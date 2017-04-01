台北富邦小富翁帳戶　理財儲蓄一起來

(台灣英文新聞 / 財經組) 北富銀31日表示，送給孩子最實用且最有意義的禮物莫過於為孩子開立專屬的兒童帳戶 ！台北富邦銀行的「小富翁帳戶」， 不僅可讓孩子從小養成正確的理財觀，更可及早透過兒童帳戶， 有計畫的為孩子理財。 父母可透過帳戶為孩子長線佈局定期定額基金或儲蓄型保險， 可累積孩子未來教育基金，並為人生做好準備。

近年父母替子女開立專屬的理財帳戶已成為趨勢，北富銀表示， 許多父母透過專款專用的方式為子女儲備未來所需的資金，以「 小富翁帳戶」來說，近年戶數穩定成長，每年大概有約1萬戶的新戶 ，且父母在開立「小富翁帳戶」後， 通常會申購定期定額基金或購買儲蓄型保險。北富銀指出， 定期定額基金具容易入手、可分散投資風險的特性； 而儲蓄型保險則具有還本或資產增值的優勢， 這二類理財商品很適合父母透過「小富翁帳戶」 為孩子的理財進行長線佈局，以達擴大資產之效。

北富銀建議，在定期定額基金的佈局上，可依子女年齡來進行規劃， 若子女為學齡前兒童，因有較長的時間可籌備教育資金， 父母可選擇較具成長潛力的基金。例如全球股票型基金、 產業型基金等，這類基金與全球景氣循環連動性高， 因此若長期持有，並持續逢低承接、逢高調節， 經歷完整的景氣循環週期後，有機會享有不錯的收益。 若子女已就讀國、高中，因籌備教育資金的時間短， 建議以穩健型的基金優先，例如全球平衡型基金或債券型基金， 這類基金波動較低，且能兼顧收益與風險。