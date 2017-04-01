三多兒童節　環保公益愛地球

(台灣英文新聞 / 社會組綜合報導) 新北市三多國小於31日舉辦快樂兒童節園遊會， 學校裡設有各式親師生精心規劃的攤位，例如吃、喝、玩、傳統、 科學、科學、動手做等一應俱全， 讓小朋友們度過具環保又做公益的兒童節。

今年三多國小的兒童節園遊會豐富多元。六年6班學生發揮奇幻的巧 思，在學校地下室布置懸疑恐怖的鬼屋，讓大家探險體驗刺激感受， 試試自己的膽量；四年4班的家長精心製作手工餅乾給班級義賣； 各班級走廊上陳列學生與爸媽討論過價錢與細心整理的舊玩具文具等 物品，希望這些東西經過跳蚤市場轉賣，再度賦予新生的機會， 達到永續再利用的環保行動力，而孩子在其間除了學會買賣物品， 也能珍惜自己所擁有的資源。各班級擺設的攤位，例行性會捐出50 元存於學校仁愛基金帳戶，作為幫助弱勢學生的基金。

周麗櫻校長說，學校就像是社會的小縮影， 讓孩子透過園遊會活動增益孩子的觀察與規劃能力， 化為行動的實踐力，注入珍愛自己、關懷他人的元素， 形塑適應未來生活的世界公民，這正是學校親師辦理園遊會的目標！

熱心助學的三龍聯誼會，今年又到校提供義剪服務， 為需要的小朋友剪出俐落的髮型，展現自信；此外， 這次因全台缺水限水，特邀台灣世界展望會宣導「萬名小學童， 創造水奇蹟」的活動，讓大家體認水資源的珍貴， 並化為實際行動關懷幫助非洲兒童， 讓學生在快樂兒童節時也能匯聚愛心關懷弱勢國家的孩童。