美亞特蘭大高架公路大火 逮捕三名嫌疑人

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國時間30日周四晚間位於亞特蘭大（Atlanta）的85號州際公路（簡稱I-85）發生大火，造成部分路段嚴重崩塌，周五警方逮捕三名縱火犯。

85號州際公路在當地周四晚間六點左右起火，猛烈火勢直到八點多才撲滅，但晚間7點30分左右橋面開始崩塌。

初步研判起火點是位於橋下一個國有儲存建材和設備的倉庫，裡面囤積了許多光纖網路之用的聚氯乙烯（PVC）管，但部門人員強調PVC阻燃性高，不可能引起劇烈火勢。

喬治亞州交通局長麥克莫瑞（Russell McMurry）說，這條高架公路的南向路段遭到嚴重燒毀、北向路橋則出現崩塌，都必須進行更換工程。施工時間難以估計，勢必須花費數月以上。

發生崩塌的路段位於市中心以北幾英里遠，該處為人口密集處，許多住在近郊的民眾每日通勤皆依賴85號州際公路，據統計每日大約有40萬車輛通過，因此官方提出幾條替代路線，並鼓勵大家搭乘大眾運輸工具，預料當地交通將陷入黑暗期，通勤族也將面對嚴峻考驗。

Conniee住在位於亞特蘭大東北處37英里遠，以往每天都是開車通勤，但公路崩塌後她改搭地鐵，他對記者表示，表訂上班時間是早上9點整，但現在已經9點15分了，她卻仍無法抵達公司。

另一位開車通勤的民眾Amelia表示，她選擇一條替代道路上班，但光從家裡出發到替代道路短短3英里的路程就花了45分鐘。

美國運輸部部長趙小蘭（Elaine Chao）已撥出1千萬美金作為維修費用，美國聯邦公路管理局也承諾將提供更多的應急維修資金。但總修繕費用到底需斥資多少資金？官員表示，實在難以估算。