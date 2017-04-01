〈時評〉慢許多拍的矽材廠投資

這一週看到幾項太陽光電相關的消息。3月30日報導全台首座太陽能監獄在屏東啟用。3月27日行政院開發基金(國發基金)投資製造太陽電池基材(矽材)的廠商寶德能源4.25億元的消息。及3月28日報導，桃園千塘之鄉光電600萬瓦相當一個核電廠。看了這些消息我實在有些感慨！看來政府最近確實是全力投入太陽光電了，然而這些投入夠嗎？還有行政院開發基金投資矽材廠，目前才投資是看準這一家廠商會賺錢嗎？

我們先來分析一下關於千塘之鄉以及屏東監獄的消息內容。

屏東監獄的光電消息，裡面有幾個重點，一個重點是總發電量一年193萬度電。政府一年可收入78萬元，當然這個收入是從發電量的8.1%售電所得來的。總共提供的面積是大約10,000平方公尺，換句話講就是1公頃大小的屋頂面積，而總共是1700KWp裝置容量是1.7MW的太陽光電板。我們若以太陽光電裝置容量以及一年的時數算，則這個光電場它的容量因素(設備使用率)是12%。

如果我們就用這樣的一個數字來跟另外一個千塘之鄉的光電設施來比較。在這個新聞裡面說裝置的600MW的裝置容量，那麼他們會發多少電呢？南桃園的陽光比不上屏東監獄的陽光，我想這個部分我不需要花任何時間，台灣的人一定會同意我的說法。事實上也有正確的測量的數據。600MW的光電設施能夠發電的時間，即它的設備使用效率，我們一般在講光電的時候是15%，屏東監理只有12%，那千塘之鄉的桃源能夠高於12%嗎？顯然不太容易。我們即使15%計算，則600MW只等於90MW的基載發電裝置，如地熱電廠、核電廠或燃煤電廠等。怎麼會等同一個GW級的核電廠呢？所以主推光電其實是很不夠的。

寶德能源是由中鼎、華新麗華及國發基金等投資成立的一家製造矽材的公司。在2016年的新聞中可看到當年該公司已經投資182億元，後續建廠還需要48億元，且已經開始做銀行聯貸32億元的規劃，希望能在2017年的第四季量產。主要目的是替代台灣太陽能最上游的材料矽材進口。目前，結晶矽材每公斤21美元。在2016年中國的結晶矽現貨的價格每公斤14美元到18美元左右。那麼政府國發基金投入，希望能夠在2025年要達到光電20GW、也就是說從今年開始，每年有2GW的光電池產能需要矽材，而台灣其實目前已經有10GW的太陽電池的產能。那麼台灣自己製作矽材，看起來是很合理的。單單看這則消息我們可以理解，也可以同意國發基金投資寶德能源，尤其是寶德能源的副董事長朱少華先生曾經是中油公司的總經理以及董事長，而且他也是國家型能源計畫(NEP2)地熱主軸的共同主持人。希望在他的領導之下，台灣的矽材產業可以發展。但是看到這則消息，我還是有很多感慨，想在這裡寫出來跟大家分享。

首先我在2005年夏天以副董事長的身份到資策會上班，因緣際會我的老朋友許文輔博士跑來跟我講，台灣太陽能產業缺少最上游的矽材。後來，我也擔任資策會的投資公司資鼎中小企業開發公司的董事長一職。由於認知到矽材產業的重要性，於是我請柯執行長從資策會撥了一百萬元經費給「台灣太陽能及矽材的產業推動聯盟」籌備處，當作永久會員會費及發起金。這個籌備處就設在資鼎辦公室裡，借用兩個桌子。在2005年、2006年的時候，還有兩個專職人員(林博士及吳博士)在那邊上班。我們那個時候努力要引進一家挪威公司(REC)的技術到台灣來，REC人員也來台灣，到六輕參觀了台塑及看工業區土地並拜會了行政院長。但後來沒有成功，REC決定在加拿大擴廠。最後這個矽材產業推動聯盟正式成立，由行政院前副院長吳榮義教授擔任理事長。可惜不久政黨輪替，台灣的矽材產業就沒有順利推動起來。

當時我會擔任矽材産業推動聯盟的籌備處主任，是有些陰差陽錯。因在籌備會討論的時候，要找茂迪董事長鄭福田先生擔任籌備處主任。結果開完第一次會後，鄭董事長跟我說因為消息傳出去，他的國外供應商表示既然你們台灣要自己製造結晶矽材，那麼我們就不必供貨給茂迪了。因此鄭董事長才堅持要推掉籌備處主任的工作，我只好硬著頭皮接下來。當時矽材價格，一公斤結晶矽美金120元，只要拿得到這些矽材，一家太陽電池公司就可以成長。茂迪在這種考量之下，也與國外的供貨廠商簽了長期的供貨合約。但是沒有想到後來由於中國大量建廠，矽材供過於求，價格從當時的120美元跌到一公斤20元美元。茂迪也因為這樣而虧了很多錢。在這個過程裡面，我也因為擔任籌備處主任而且又撥款給籌備處請專職人員，後來被資策會董事長的吳靜雄教授，將我送交資策會的政風單位調查，事情搞了一年多，最後他才發現成立的時候是吳榮義教授擔任理事長，此案才不了了之。

在台灣據我所知，也至少有兩次的興建矽材廠的努力。一次是作不斷電系统的公司-科冠/科風集團張志豪董事長，找了明志工專許多事業有成的校友，籌了大約80億元投入矽材製造的工作。我也投資了兩百萬元，結果現在這一家公司已經解散股票變成壁紙。另外是福聚公司近乎成功製造出矽材的公司。後來被李長榮化工買下來，這也就是高雄氣爆案的主角，因該公司的矽材原料的地下管缐爆炸，李長榮化工也因此賠了不少錢。

很高興看到第三波的建矽材廠的努力。希望寶德能源公司能夠成功，在今年底前製造出結晶矽材，為台灣太陽能產業最上游補位。不過，在這裡我也想知道國發基金投入4.25億是如何算出來？十年前結晶矽毎公斤120美元的時候，國發基金沒有投入。現市場行情掉到每公斤只有20美元左右國發基金投資了。我的疑問是國發基金真的認為寶德能源公司真的可以賺錢嗎？或純是配合政府發展太陽光電2025年要達20GW裝置容量的政策。