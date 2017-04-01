高學歷擁高薪？美研究：性產業也不例外

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）大多數產業存在「學歷迷思」。姑且不論肚子裡真有多少墨水，碩士級、學士級員工坐擁更優渥報酬，這是不爭的事實。但你可知道，「高學歷高薪」邏輯不僅適用一般業界，就連性產業也分得出高下？

美媒《Quartz》撰文，經濟學家Scott Cunningham和Todd Kendall在2009年對美國女性性工作者進行了一項複雜的調查。Cunningham及Kendall倆詳細地設計了一些問題，蒐集受訪者包含客戶、工作模式、工作報酬等資訊後，得到了有趣的結論。

研究發現，大學畢業的性工作者每周接客次數明顯少於其他教育程度較低的性工作者。但一旦他們上工，整體報酬比教育程度低者高出12%~13%，這主要源自於他們的顧客群較忠實，每次的「服務時數」也較長，讓他們整體而言是賺得更多。

研究接著分析，「品牌忠誠度」向來是做生意成功與否的重要指標。而念過大學的性工作者，手中多半有許多老客戶，每隔一段時間就固定上門。那麼，這些老客戶的「忠誠度」又是如何培養的呢？

《Quartz》指出，對這些高學歷女性來說，性服務的接洽是「雙向」的。不僅尋芳客尋找心儀女郎，性工作者在開發新客源時也會用心鎖定目標客戶。在前置透過網路進行大量、耗時的背景調查，列出厚厚的「客戶名簿」，便能減少日後查找的時間，擁有更穩定、低風險的客源。Cunningham 推定，透過上述流程，高學歷性工作者得以和客戶建立更強的連結。

另外，交易內容也有所不同。除了單純的性服務，業界還提供一種「女友套餐」的服務選擇。尋芳客買春不只買到肉體上的愉悅，還包下更長、更貴的時間能和女郎聊天、擁抱、出外約會等精神上的交流。

這種「女友套餐」對性工作者而言增加許多額外負擔，不只在事前須做好「精神準備」，進行中還須確保情緒全程投入，這也是一種「專業」，自然開價高昂。高學歷性工作者平均提供更多「女友服務」，這也解釋了為何他們收入較高。

《Quartz》提及，美國國內向來對「大學能否讓人變聰明」多有爭議。有些人認為進入大學讓學生增進專業技術、產值。其他人則抱持，聰明人本來就是選擇上大學一途，對大學教育發揮的效果存疑。《Quartz》認為，在性產業的範疇中，性工作者並非因掛著「大學畢業生」的名號就坐擁高薪。研究的說法是，買春時嫖客方通常不知道（或不在意）眼前的女郎有沒有大學文憑。

這次研究能夠解釋的，其一是大學的確能傳授學生一些技能。性工作者把學生時期學到的企劃、行銷等專業轉化成自己的生財工具，提供高品質、長期的服務，與穩定客源。不過，這也可能是因選擇進大學的人們通常擁有良好的社交技能、耐心、聰明，自然適合「高端性服務」。

不論哪種解釋能適用經濟學家的發現，這無疑又是另一個「學歷說話」的實例。顯然，現今不論何種產業都存在學歷差距造成的收入不均。