美牛美豬被點名...高碩泰：美掌握台立場與訴求

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）駐美代表高碩泰31日就將舉行的「川習會」發表看法，指任何牽涉到中華民國台灣的利益與台美關係，過去都透過不同管道將立場與訴求充分表達，美方都已充分掌握。

美國貿易代表署（USTR）日前公布外國貿易障礙報告，台灣的美牛和美豬進口議題被點名，商務部也將對美國對各國的貿易逆差提出報告，美台經貿議題再升溫。

高碩泰在雙橡園舉行茶敘期間，就媒體詢問將舉行的美中領導人會面表示，已組成相關團隊，駐美代表處也成立必要的狀況室，希望無時無刻掌握最新和最充分的資訊。

他說，川習會議程和議題有優先順序，任何牽涉到中華民國台灣的利益與台美關係，在過去時間都透過不同管道，定期與不定期將立場充分表述，並將訴求充分表達，美方都已充分掌握。

高碩泰強調，過去一直都會收到來自國會和農業州參眾議員的關切，均一五一十轉回國內。最重要的是，美方從來不會挑戰台灣的食品安全把關的權力，台灣也始終強調，會基於科學依據，這也是一貫的立場。

他說，希望國內有關食品安全、消費者需求及飲食習慣等，基於科學的依據，做完充分風險評估，屆時也會把這方面資訊轉達給美國國會朋友，讓美方清楚瞭解，高也強調，這部分是採取非常負責任的態度。