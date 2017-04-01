今日午後轉乾冷 入夜到明日清晨最冷

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）今（1）日大陸冷氣團影響，台灣北部及東北部清晨氣溫仍偏低；白天起由濕冷轉為乾冷，台灣各地地區多為多雲到晴的天氣。明（2）日氣溫回升，台灣及外島地區為晴到多雲適合出遊、掃墓的好天氣。

根據氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」中提到，昨（31）晚冷氣團報到，今日清晨5點多時平地的氣溫，淡水已降至11.7度、新竹12.6度、梧棲12.9度，台北市也降至13.1度。今日白天上午雨將逐漸減小、停歇，天氣由濕冷轉成乾冷，白天氣溫會微幅回升。

今晚至明(2日)清晨為此波冷氣團威力最強的時候，再加上「輻射冷卻」效應，氣溫將降至最低，中部以北沿海空曠地區約可降至10、11度左右，都會區則可降至12、13度，不可輕忽。白天各地晴朗穩定，因日照而氣溫略回升，但日夜溫差大，入夜後再降溫。

下週一(3日)白天起至下週三(5日)，天氣晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，氣溫回升、日夜溫差大。下週四至週六(6至8日)中高層雲系稍增，天氣仍然穩定、溫暖舒適，西半部多雲時晴，東半部有零星降雨。

另外，中央氣象局提醒出海民眾，受到強烈東北風影響，東北部、東南部海面及台

灣海峽平均風力7至8級，最大陣風10級；台灣北部海面（含釣魚台海面）平均風力6至7級，最大陣風9級，船隻請特別注意。