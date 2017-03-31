無法逃脫生活束縛  「副業」為不得已的世代選擇

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）一位自由業作家Catherine Baab-Muguira在美媒Quartz投書，說明20、30多歲在職場就業的青年人口，因為經濟考量與堅持夢想，從事副業成為這個世代不得已的選擇。

她描述放假日朋友們的活動，有人在教健身課程、架設網站、賣電動遊戲或設計3D列印模型，這些「副業」都是他們平時放假的例行生活，而這種現象無所不在，好像沒有利用休閒時間發展副業就不屬於這個世代。

目前處在20、30多歲的美國青年就業人口中，許多人都擁有一份副業，原因不外乎是希望在經濟不景氣的壓力下能夠持續支撐生活環境，尤其是剛步出校園、沒有工作和人脈經驗的社會新鮮人，前幾份工作的薪資較不穩定，更需要增加額外收入，但事實上，青年人口增加副業的慾望早在2008年金融危機前就出現了。

這第二份工作不是因「有需求而發明」出來的，而是自然而然融入到日常生活中。舉例而言，Catherine的幾位朋友平時正職工作是老師、政府單位人員、非營利組織的大學合作人員等與公共服務相關，但他們的副業卻是用來平衡收支、維持生活開銷的。

然而還有另一群人，他們的副業是興趣性質多於賺錢，例如靠app和某項專長賺取收入的Uber或TaskRabbit(美國知名外包/跑腿服務網站)，那些人的正職工作可能本身就是自由業、擁有自己客戶的全職設計師或心靈導師，但副業可以讓他們這種需要人脈的工作藉機提升名氣。

以Catherine本身而言，2015年一整年她靠著寫網站僅賺了415美元，約台幣12,450元，收入少得可憐，甚至付出的時間和金錢(例如到星巴克寫網站)都還更高，但對Catherine而言，副業帶給她的東西遠勝過金錢：這是種可以防止她陷入被生活困住、陰沉和欺騙的「保護措施」，而她認為這也正是這世代青年就業人口從事副業的主要原因。

也許有人質疑，一個25歲初出茅廬的年輕人怎能懂得生活被壓迫的痛苦？但當一群在成長過程中不斷被灌輸「你可以成為最想要的自己」的年輕人，長大後卻發現他們生活在經濟最糟糕的時代，心裡是什麼感受？以往傳統的夢幻職業如藝術工作者或律師，因時代改變已不再那麼令人稱羨、甚至不復存在？

類似的橋段出現在Lena Dunham主演的美國影集《女孩我最大》(Girls)裡，女主角好友Marnie立志想成為一名藝術策展人，直到她被一位策展人點出，「這份工作實際上已經不存在了」，夢想宣告破滅。

上個世代也可能面臨類似的成長「悲劇」，也許到頭來正職工作如行政管理、廣告行銷商甚至是Facebook工程師都不是自己最想要的工作，但副業可以讓人們感覺自己沒有被夢想遺忘，可以讓人們從生活的失落和壓力中轉移，成為一種現實生活和內在世界的橋梁。

最好的情況是，副業就好像是一張彩券，給了人們希望與可能性，這希望縱使遙遠，但就是有可能意外中了大獎、然後實現終極目標，能讓金錢與夢想結合。