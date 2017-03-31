顛覆你的保養觀念 一瓶好的「油」勝過瓶瓶罐罐

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）乳液、乳霜和精華霜是許多女孩和女人們的必備保養品之一，尤其是到了季節轉換和入冬之時，許多人的肌膚狀況變得不穩定，開始乾燥、敏感和脫皮等，甚至泛紅，這時候便開始擦上厚厚的乳液或霜類產品。你可曾有想過，這樣的保養程序對肌膚真的好嗎？真的能有效改善肌膚的不適感嗎？

台灣本土品牌綠藤生機認為，保養應著重回歸肌膚真實需求，以「水相保養成分」及「油相保養成分」重新建構保養方式，讓保養回歸極簡，因此推出了「無乳液實驗」，徹底顛覆了大家舊有的保養觀念。

綠藤生機品牌創辦人暨產品研發負責人廖怡雯表示，乳液中的乳化劑並非肌膚所需的必要添加，因此建議在「溫和清潔」之後，專注先以化妝水或精華露讓「水相保養成分」深入補水保濕，再以貼近肌膚構造的植物真油以「油相保養成分」精華滲透、修護角質間隙脂質構成屏障，牢牢鎖水並緩衝外來刺激，就是肌膚所需的完整保養，也是無乳液實驗的極簡三步驟。

消費者表示，在使用短短一週後即明顯感受到肌膚狀況的改善，例如洗完澡後肌膚不再緊繃和刺痛，凹凸不平的肌膚變得平滑，因季節轉換乾燥脫皮的情況，在使用第三天後脫皮慢慢消失，上妝也變得服貼。脆弱的眼周單擦精華露和辣木油後上妝，也不會出現細紋或浮粉。

不過綠藤生機也提醒消費者，若不是乾性膚質的話，初次使用油類保養品的量最好斟酌下，先針對較乾的部位，例如兩頰。或者將美容油調和化妝水或精華露一起使用，使肌膚感受更清爽。而若想針對抗老的消費者，可使用精華露搭配精華油使用。

另外，使用「無乳液實驗」後，消費者的保養程序也從瓶瓶罐罐簡化成2.3瓶，除了為忙碌的現代人省下許多時間外，也為環保盡一份心力。除此之外，也減少許多對於環境有一定負擔的成分添加，例如：一般乳液常使用的PEG結構類乳化劑多為石化合成，製程中容易產生有害氣體。