伊凡卡入主白宮的例子 可以視作女性主義抬頭嗎？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）作為川普的非官方幕僚，伊凡卡川普(Ivanka Trump)今後將可能擁有一個正式官方頭銜，定位在「總統助理」(assistant to the president)，這個角色其實頗具聲望，依照美國政府官員的層級和標準，從小布希時代的總統幕僚長Lewis Libby到撰稿人Michael Gerson都稱作「總統助理」，儘管他們也有另外的正式頭銜。

《CNN》報導，在「實習」白宮事務幾個月後，伊凡卡終於正式入主白宮，作為一個協助她父親管理國家大事的角色，白宮聲明稿稱她將替美國大眾追求真正的政策福祉，但卻沒有進一步說明她真正的職位和任務。

聲明稿中伊凡卡也表明她將為無給職，並澄清會遵守一切政府官員該有的道德標準和法令，她將如實填寫政府官員財務報表，遵守聯邦官員法令，並已搬進白宮西側的辦公室，未來將能獲取並參與最高機密討論，也能得到政府配給的通訊器材。

在過去幾週，伊凡卡已逐步參與政府事務，包括與梅克爾和杜魯多的圓桌會議，與川普及教育部長一同訪問佛羅里達學校，在白宮內參與簽署鼓勵女性在科學、科技、工程、數學四大領域(STEM)內的發展等，這週更在華府的國家航空博物館內發表正式演講鼓勵女性加入STEM領域。

任人唯親而非女性主義抬頭

曾有人質疑川普任命自己女兒協助處理國家大事違反了1967年修正的聯邦公務員法案，禁止政府官員在自己職權管轄範圍內任用親戚，但白宮宣稱伊凡卡是無給職，並不構成違法。

伊凡卡將自己的職務定位在替全美國女性發聲、謀取福利，但她的身分卻遭質疑與目的不符，前共和黨候選人Ted Cruz的溝通協調主任Amanda Carpenter就說，「她能夠爬到這個位子僅僅因為她父親是總統，這並不是全美大多數女性的案例，我們不該如此過度宣揚。」

Quartz也報導，缺乏清晰的目標往往是女性無法在職場上有所成就或獲得升遷的原因之一。

但事實上少有人比伊凡卡擁有更多輔佐川普的經驗，在川普工作過程中，伊凡卡給了許多次建議和協助，在伊凡卡經營川普家族事業和自己的時尚專業裡，她擁有大量與外國官員和商人打交道的經驗。

例如她曾代替川普集團前往亞塞拜然首都巴庫(Baku)與當地運輸部談判爭議性的奢侈品交易，或是與日商企業談判商業授權許可。

值得注意的另一個現象是，伊凡卡的丈夫Jared Kushner也同樣是無給職，頭銜是「白宮資深顧問」，這頭銜通常只給總統的高階助理，且會被指派與國際外交相關的談判與任務，從中國、以色列到墨西哥都有可能。

儘管伊凡卡和她丈夫的工作內容仍不清楚，但重要性有可能隨著時間增加，現在能知道的，只有伊凡卡在白宮的地位凸顯了全女性的共通問題：男人通常比女人得到更好的待遇和職位而有助於晉升。

作為白宮資深顧問的Jared Kushner在白宮內與中國企業商談投資事宜。(圖片來源：AP)